Тарифи Ощадбанку — за що клієнти переплачують по 3 грн

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачені стягнення за запити через банкомати чи термінали, що перевищують доступний залишок на рахунку. Так, якщо коштів недостатньо, пристрій не видасть суму, однак спише комісію.

Про особливості стягнення розповіли представники Ощадбанку у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Комісії за недостатні суми на рахунках Ощадбанку

За інформацією фінустанови, згідно з тарифною політикою, передбачені списання коштів за спроби зняти недостатні суми на рахунках. Йдеться про "Комісії при обробці авторизаційного запиту на суму, що перевищує доступний залишок".

Клієнти мають пам'ятати, що, якщо бракуватиме навіть однієї гривні із запитуваної суми, банк автоматично скасує відповідну операцію, однак спише вищевказану комісію за помилкову суму.

При цьому перший запит на добу не тарифікується, однак за наступні будуть стягувати комісію у 3 грн.

"Комісія утримується, починаючи з другої спроби провести операцію на суму, що перевищує доступний залишок коштів на рахунку", — йдеться у повідомленні.

Як не переплачувати клієнтам за невдалі запити

У банку пояснили, що клієнти можуть уникнути таких списань. Щоб запобігти здійсненню операції на суму, що перевищує доступний залишок, клієнти мають не поспішати. Перед відповідною процедурою бажано:

Самостійно ознайомитися із залишками коштів на рахунку через мобільний застосунок чи через чат-бот; Після невдалої спроби перечитати смс-повідомлення від банку. Там буде вказана конкретна цифра.

Раніше ми розповідали, що в касі Ощадбанку стягують по 25 грн за деякі квитанції. Щоб не переплачувати, можна скористатися альтернативною оплатою через застосунок.

Також ми писали про те, що деяким клієнтам Ощадбанку, які перебувають в окупації, анулювали картки. У банку розповіли, як повернути доступ до коштів.