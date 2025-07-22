Блокування рахунків в Ощадбанку — що треба знати про перевірки клієнтів

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку", відповідно до законодавства, передбачена процедура фінансового моніторингу, яка необхідна для виявлення та запобігання незаконним фінансовим операціям, зокрема, пов'язаним з легалізацією незаконних коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. У банку пояснили нюанси блокування рахунків з метою відповідної перевірки клієнтів.

Про це повідомили представники Ощадбанку на сторінці у соцмережі Facebook.

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Перевірки клієнтів та блокування рахунків в Ощадбанку

Із запитанням щодо тривалості блокування рахунків в Ощадбанку звертаються самі клієнти. Одна з громадянок розповіла, що не може тривалий час скористатися власними коштами, оскільки банк фактично заблокував доступ до рахунку.

Жінка зауважила, що, на її думку, жодних порушень не допускала. У червні 2025 року надала повний пакет необхідних документів, які запитав банк. Серед них були:

офіційна довідка про доходи з німецької держустанови (соцвиплата);

банківська виписка з рахунку в ФРН;

пояснення про переказ між власними картами.

"...я так і не отримала жодної відповіді чи пояснення, попри всі надані документи... Прошу надати публічний коментар і пояснити, чому немає рішення вже протягом трьох з половиною тижнів", — йдеться у зверненні.

Правила фінансового моніторингу в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що відповідно до умов угоди між банком та клієнтом, що визначає умови надання комплексу банківських послуг, передбачена можливість запровадження обмежень.

Це прописано у Договорі комплексного банківського обслуговування (ДКБО) та у вимогах чинного законодавства України. Зокрема, відповідно до закону N361-IX "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року, банк має право встановлювати обмеження на фіноперації клієнтів до отримання документів для належної перевірки у разі підозрілих операцій.

Згідно з правилами, після розгляду документів банк ухвалить рішення щодо надання дозволу чи відмови в підтриманні ділових відносин з клієнтом.

При цьому розгляд документів здійснюється в порядку черги їх надходження. Точних термінів щодо відповідної процедури немає.

"Для отримання інформації щодо прийнятого банком рішення варто звернутись до відділення, яким було прийнято ваш пакет документів", — додали у банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Раніше ми повідомляли, що клієнти Ощадбанку можуть захистити власні рахунки. Для цього у банку передбачена послуга страхування від шахрайства.

Також розповідали про вдосконалення послуг у мобільному застосунку "Ощад 24/7". Зокрема, клієнтам надано змогу оновлення даних онлайн та передачі документів з "Дії".