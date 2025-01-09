ПриватБанк взимает заоблачные комиссии с кредитных средств при расчете онлайн — детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о взыскании большого размера комиссии во время оплаты покупки в сети Интернет за кредитные средства. О взыскании суммы банк не предупредил.

Об этом говорится в одной из жалоб на сайте "Минфин".

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Скрытые комиссии в ПриватБанке

Клиент банка описал негативную ситуацию, с которой столкнулся при расчете за товар на одном из популярных маркет-плейсов с кредитных средств. О комиссии в почти 1 тыс. гривен финучреждение заранее не предупредило.

"Оплачивал товар на prom.ua за счет кредитных средств. Обычно банк показывает, какую комиссию взимает при платеже. На этот раз о комиссии ничего не сообщили, а взыскали комиссию почти 900 гривен!", — говорится в сообщении.

Особенности оплаты кредитными средствами онлайн

На портале клиенту банка объяснили, что до 4% комиссии может сниматься, поскольку речь идет об оплате с кредитных средств, покупка на маркет-плейсе считается денежным переводом.

Некоторые заметили, что банки должны были бы внести подобные площадки в "черный список". После этого "схема с P2P-платежами перестанет работать и продажа товара не будет подменяться операцией перевода".

Также порекомендовали не делать покупки за кредитные средства онлайн, поскольку так банк часто в плюсе, а клиент — в минусе.

На портале банка указано, что во время оплаты может сниматься дополнительно комиссия из-за кредитных средств.

Тарифы. Источник: ПриватБанк

Также мы писали, что ПриватБанк без предупреждения может заблокировать счета клиентам. Однако в финучреждении опубликовали объяснение соответствующих действий.

Еще сообщалось, что некоторые клиенты ПриватБанка рассказали об особенностях лизинга. Речь идет о вопросах переоформления автомобиля.