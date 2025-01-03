ПриватБанк звинуватили у сірих комісіях та дискримінації українців — деталі скарги

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" перелічив недоліки, з якими довелося зіткнутися, користуючись "золотою" кредитною карткою для виплат "Універсальна Gold". Серед них — приховані комісії та дискримінація військовослужбовців у наданні кредитів.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Клієнт банку описав низку прикрих обставин із дев'яти пунктів, зокрема у вигляді прихованих комісій, дискримінаційних умов надання кредитів та безрезультатної для споживачів послуг роботи колцентрів.

"Вирішив написати враження від користувача картки "Голд" з більш як 10-річним стажем. До такого жахливого рівня сервіс банку опустився вперше на моїй пам'яті. Це при тому, що банк посідає лідируючу позицію в країні", — наголосив чоловік.

Серед пунктів — нехтування потребами клієнтів, зокрема під час спілкування з операторами гарячої лінії. Постійні зміни правил в обслуговуванні в односторонньому порядку.

Також прикрою несподіванкою можуть стати регулярні "сірі" комісії, про які можна дізнатись, тільки перечитавши масивні за обсягом умови договору.

Окремої уваги заслуговують дискримінаційні умови надання кредитів для військовослужбовців. Таку категорію громадян державний банк під час війни відносить до списку неблагонадійних. Загалом деякі правила видачі кредитів клієнт вважає "непрозорими", адже тримає в таємниці.

Окрім того, чоловік помітив низький рівень мотивації працівників офісів банків, що створює черги у відділеннях "з трьох бабусь", яких обслуговують по кілька годин.

Ще клієнт вважає, що банк займається тлумаченням законів України на власний розсуд і не виконує загалом взяті на себе обов’язки.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Реакція ПриватБанку

У фінустанові відповіли на розгорнуту скаргу клієнта щодо недоліків їхньої роботи. Там зазначили, що вивчать описану ситуацію та додатково зв'яжуться за підсумком її розгляду.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — йдеться у повідомленні.

Як правило, фінустанова під час встановлення кредитних лімітів керується вимогами чинного законодавства НБУ, однією з яких є здійснення оцінювання кредитоспроможності клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, аналізу кредитної історії споживача. У разі відповідності кредит за картковим рахунком має надаватися, попри факт військової служби.

Комісія залежно від виду картки може відрізнятися від стандартної. Вона залежить від умов договору з одержувачем. Всі тарифи розміщені на офіційному порталі фінустанови.

Також ми писали, що деякі клієнти ПриватБанку мають проблеми з майном, взятим у лізинг. Громадяни не можуть переоформити автомобіль роками.

Ще повідомляли, що ПриватБанк іноді може без попередження заблокувати рахунки клієнтам. Однак фінустанова опублікувала пояснення таких дій.