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Прибыль будет — какое зерно в Украине дорого стоит

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Дата публикации 4 июня 2025 08:52
Твердая пшеница в Украине — сколько стоит тонна 4 июня
Комбайн собирает урожай пшеницы. Фото: УНИАН

Твердая пшеница в Украине на 25-30% дороже зерна других сортов, хотя ее урожайность обычно ниже. Однако благодаря завышенной цене фермерские хозяйства могут увеличивать свою прибыль.

Об этом пишет издание SuperAgronom.

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От чего зависят цены на твердую пшеницу в Украине

Как отмечают специалисты, твердую пшеницу в Украине не выращивают массово. Причина — устоявшаяся культура питания украинцев и, как следствие, сужение рынка сбыта во внутреннем секторе.

К тому же в Украине малое количество мельниц макаронного помола. Зато очень распространенным является хлебопекарный помол.

Также украинские производители научились качественно обрабатывать обычную мягкую пшеницу. Поэтому острой потребности в твердой пшенице пока нет.

Средние цены на твердую пшеницу в Украине

По состоянию на 4 июня, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средние цены на твердую пшеницу находятся на уровне 7 780 гривен за тонну.

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Сколько стоит твердая пшеница в Украине в июне. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что стоимость твердой пшеницы остается неизменной с 27 мая.

Напомним, что Европейский Союз изменит квоты на импорт украинской агропродукции. Ожидается, что новые условия торговли между Украиной и ЕС представят в июне 2025 года.

Также мы рассказывали о существенном удешевлении подсолнечника в Украине. Известно, в чем причина падения цен.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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