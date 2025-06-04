Твердая пшеница в Украине — сколько стоит тонна 4 июня

Прибыль будет — какое зерно в Украине дорого стоит
Твердая пшеница в Украине на 25-30% дороже зерна других сортов, хотя ее урожайность обычно ниже. Однако благодаря завышенной цене фермерские хозяйства могут увеличивать свою прибыль.
Об этом пишет издание SuperAgronom.
От чего зависят цены на твердую пшеницу в Украине
Как отмечают специалисты, твердую пшеницу в Украине не выращивают массово. Причина — устоявшаяся культура питания украинцев и, как следствие, сужение рынка сбыта во внутреннем секторе.
К тому же в Украине малое количество мельниц макаронного помола. Зато очень распространенным является хлебопекарный помол.
Также украинские производители научились качественно обрабатывать обычную мягкую пшеницу. Поэтому острой потребности в твердой пшенице пока нет.
Средние цены на твердую пшеницу в Украине
По состоянию на 4 июня, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средние цены на твердую пшеницу находятся на уровне 7 780 гривен за тонну.
Примечательно, что стоимость твердой пшеницы остается неизменной с 27 мая.
Напомним, что Европейский Союз изменит квоты на импорт украинской агропродукции. Ожидается, что новые условия торговли между Украиной и ЕС представят в июне 2025 года.
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