Денежное обеспечение в ВСУ — нюансы начисления премий военным в 2025 году

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинским военнослужащим, кроме основного должностного оклада, надбавок и доплат, предусмотрено назначение премий. Такая выплата считается дополнительным видом вознаграждения, выплачивается ежемесячно, однако в некоторых случаях ее начисление недопустимо.

Вопрос порядка предоставления премий в ВСУ регулирует приказ №260 Министерства обороны Украины.

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Правила начисления премий военным в 2025 году

Согласно разделу 16 приказа "Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам", командиры воинских частей и подразделений Вооруженных сил наделены правом устанавливать ежемесячные премии для военных, кроме тех, кто несет срочную службу.

Размеры ежемесячных премий устанавливает глава Министерства обороны для различных категорий военных. Минимальная выплата должна составлять 10% от должностного оклада военного. Тогда как суммы должностных окладов различаются в зависимости от воинского звания.

По правилам, премию должны начислять ежемесячно на основе приказа командира подразделения, изданного до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования. Выплата назначается с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей выполнения обязанностей.

Когда грозит уменьшение суммы или лишение премии в ВСУ

Сумму премии могут урезать или лишить ее военных вовсе. Уменьшить размер выплаты могут при следующих условиях:

из-за выговора, объявленного письменным приказом командира, — 90% от суммы премии;

из-за строгого выговора, объявленного письменным приказом, — 80% от суммы премии;

из-за объявления двух выговоров — 60%;

из-за наличия трех выговоров — 50%.

Также военнослужащих могут полностью лишить премии, в частности, за невыход на службу без уважительных причин, за употребление спиртных напитков или наркотических веществ на территории воинской части в любое время. Кроме того, потерять премии можно, если военный стал фигурантом уголовных дел.

Однако запрещено не выплачивать премию военным или уменьшать ее несколько месяцев подряд за одно и то же нарушение.

Ранее мы рассказывали, что в июле в украинской армии вырастет денежное обеспечение. Выплаты в следующем месяце ждет индексация.

Также сообщалось, что в Украине изменится порядок выплат денежной компенсации за аренду жилья для военных и лиц, которые защищали страну.