Компенсація за оренду житла для захисників — як Кабмін спростив процедуру виплат

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні змінять процедуру надання військовим компенсації за оренду житла. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів під час засідання у середу, 18 червня.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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Що зміниться

За інформацією Олексія Гончаренка, порядок виплат грошової компенсації за найм (оренду) житла зміниться для:

військових;

ветеранів;

інших осіб, які захищали Україну.

Захисники зможуть подавати заяву на компенсацію через ЦНАП — незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Також уряд:

запровадить електронний формат подання документів;

спростить процедуру для поліцейських, рятувальників, військових, які ще не набули статусу учасника бойових дій;

впровадить алгоритм передачі документів між ЦНАПами та органами ветеранської політики.

"Мета — зробити процес простішим і доступнішим для тих, хто боронить країну", — зазначив у своєму повідомленні Олексій Гончаренко.

Кому виплачують компенсацію за оренду житла

В урядовій постанові №252 від 7 березня 2025 року вказано, що наразі грошова компенсація доступна:

мобілізованим після 24 лютого 2022 року, які на момент оренди житла вже звільнилися з армії, але ще не отримали УБД;

поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які на момент оренди житла вже звільнені з військової служби, але ще не отримали УБД;

учасникам бойових дій, в яких у посвідченні як підстава отримання статусу вказано п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особам з інвалідністю внаслідок війни, в яких у посвідченні як підстава отримання статусу вказано п. 11 ч. 2 ст. 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

При цьому для отримання виплат існують певні умови. Так, витрати на оренду житла компенсують, якщо:

військовий володіє пошкодженим або знищеним внаслідок бойових дій житлом, за умови, що ця інформація є у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна або щодо якого органи місцевого самоврядування подавали документальне підтвердження відповідного факту;

у військового є житло на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де відбуваються бойові дії;

захисник перебуває на амбулаторній реабілітації на відстані понад 15 км від адреси місця проживання.

Розмір щомісячної компенсації у 2025 році є наступним:

у Дніпрі, Києві, Львові та Одесі захисникам виплачують по 6 056 тис. грн;

в обласних центрах — по 4 542 грн;

в інших населених пунктах — по 3 028 грн.

Раніше стало відомо, що у липні 2025 року військовослужбовцям у Збройних силах України проіндексують виплати. Також за захисниками збережуть нарахування винагород та доплат. Дізнавайтесь також, хто має право на подвійне грошове забезпечення в ЗСУ у липні 2025 року.