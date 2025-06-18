Індексація зарплат в українській армії у липні — як зміняться виплати

Український боєць. Фото: 36 ОБрМП/соцмережі

У липні 2025 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України зазнає змін. Окрім традиційних нарахувань у вигляді винагород та доплат, наступного місяця очікується індексація виплат.

Відповідне право прописане у законі №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Так, з 1 липня 2025 року має відбутися осучаснення грошового забезпечення, передбаченого для українських військовослужбовців.

За правилами, індексація заробітної плати може відбуватися за умови, коли індекс споживчих цін, який обчислюється наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації у 103%.

Відповідно — Індекс споживчих цін прив'язаний до індексів інфляції. За даними Державної служби статистики, індекс інфляції у травні становив 101,3%, тому накопичувальний індекс дорівнює: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

Оскільки поріг індексації перевищився, у липні відбудеться осучаснення виплат за відсотком 4,4%. При цьому максимальний розмір індексації буде становити 133,2 грн.

Які передбачені доплати та винагороди для військових

Розмір грошового забезпечення військових залежить від п’яти ключових факторів:

займаної посади;

військового звання;

тривалості служби;

інтенсивності служби;

умов військової служби.

Зокрема, мобілізованим мінімально виплачують 20,13 тис. грн. У подальшому виплати можуть зрости залежно від:

нового звання;

переведення на інші посади;

вислуги років.

Також передбачені різноманітні винагороди. Зокрема, військовослужбовцям, які залучені до виконання бойових завдань за межами зон бойових дій, надають доплату у 30 тис. грн.



Бійцям за виконання завдань у "гарячих точках" на сході країни, в окупованих районах чи на ворожій території, виплачують додатково до окладів по 50, 70 та 100 тис. грн.

Раніше ми розповідали, хто має право на подвійне грошове забезпечення в ЗСУ у липні 2025 року. Додатково на повний розмір грошового забезпечення зможуть розраховувати бійці у разі переїзду на інше місце несення служби.

Також повідомлялося, скільки платять в Україні кавалерам ордена "За мужність" різних ступенів. Йдеться про 8 тис. грн, на які зможуть розраховувати також рідні загиблих (померлих) військових, нагороджених відповідним орденом.