Трудоустройство ветеранов — новые суммы компенсаций для работодателей в 2026 году

Украинские военные. Фото: legalaid.gov.ua

В 2026 году в Украине продолжает функционировать программа государственной поддержки работодателей, которые обеспечивают рабочими местами ветеранов и участников боевых действий (УБД). В связи с ростом показателя минимальной заработной платы компенсации за трудоустройство таких категорий граждан выросли.

О том, как именно изменились выплаты, проинформировал пресс-центр Донецкой областной государственной администрации.

Гарантии за трудоустройство ветеранов и УБД

Как отмечается, речь идет о государственных гарантиях в виде предоставления компенсации на покрытие расходов на заработную плату для трудоустроенных ветеранов и участников боевых действий, состоящих на учете в службе занятости.

Механизмом реализации соответствующей финансовой поддержки занимается Государственная служба занятости Украины. Он призван стимулировать работодателей создавать рабочие места для ветеранов, интегрировать в мирную жизнь, а также ускорять адаптацию к гражданскому рынку труда.

Соответствующий формат позволяет бизнесу адаптировать новых работников без чрезмерной финансовой нагрузки.

В частности, особое внимание такой программы сосредоточено на тех ветеранах, у которых нет нужной квалификации. Для таких обстоятельств в службе занятости предусмотрена возможность профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации. Такой подход позволяет сочетать потребности работодателей с имеющимися возможностями кандидатов.

Таким образом, программа предоставления госкомпенсаций является не только поддержкой бизнеса, но и реальным инструментом возвращения ветеранов к активной профессиональной жизни, учитывая опыт и потребности после службы.

Какие предусмотрены компенсации за оплату труда ветеранам в 2026 году

Размер компенсаций в текущем году вырос, учитывая повышение "минималки" в Украине.

Согласно действующим условиям программы, если ветеран состоит на учете в центре занятости более одного месяца, то работодателю предусмотрена компенсация до 50% фактических расходов на его заработную плату, однако не более чем одну минимальную зарплату за работника в месяц. В 2026 году сумма равна 8 647 грн.

Выплаты должны осуществляться за каждый нечетный месяц работы с даты трудоустройства и могут предоставляться до шести месяцев в течение календарного года.

