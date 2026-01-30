Зарплаты государственных служащих 2026 — новые размеры должностных окладов и надбавок

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине в рамках реформы оплата труда государственных служащих теперь базируется на постоянной классификации должностей, которая призвана повысить ее конкурентоспособность на рынке труда. Известно, какие предусмотрены должностные оклады и доплаты за ранги в 2026 году

Вопрос выплат для госслужащих регулирует закон №4282.

Что предусматривает новый подход в оплате труда

Как отмечается в нормах закона, классификация должностей очертит профессиональные направления работы на государственной службе и позволит сравнивать заработную плату госслужащих с оплатой на рынке по аналогичным специальностям, а не в среднем по госслужбе.

В заработную плату госслужащего государственного органа, который прошел классификацию должностей входит:

должностной оклад;

надбавка за ранг госслужащего;

надбавка за выслугу лет;

месячная/квартальная премия;

компенсация за дополнительную нагрузку;

компенсация по вакантной должности;

денежная помощь, начисляемая вместе с основным ежегодным оплачиваемым отпуском;

материальная помощь на социально-бытовые вопросы;

другие доплаты, предусмотренные законами.

Есть постоянная зарплата в виде фиксированной выплаты и основного вознаграждения за выполнение должностных обязанностей (70%), а также вариативная, куда входят дополнительные стимулы (30%):

до 30% должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца месячной премии;

до 90% оклада за фактически отработанное время в течение трех месяцев квартальной премии;

премия по результатам ежегодного оценивания.

С 1 января 2026 года зарплаты госслужащих выросли, поскольку должностной оклад привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, размер которого пересмотрели (3 328 грн). Он должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума. При этом максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может превышать 15 минимальных окладов для служащих местного уровня.

Также предусмотрена надбавка за выслугу лет: 2% за каждый год стажа, однако не выше 30%.

Надбавки за ранг госслужащего

В этом году надбавка за ранг госслужащего в Украине будет составляющей постоянной части зарплаты. Присвоенный ранг дает госслужащему право на надбавку к окладу, размер которой определяет правительство.

Согласно постановлению №15 "О вопросах оплаты труда работников государственных органов", размеры надбавок к окладам за ранги госслужащих следующие:

за 1 ранг — 1000 грн;

за 2 ранг — 900 грн;

за 3 ранг — 800 грн;

за 4 ранг — 700 грн;

за 5 ранг — 600 грн;

за 6 ранг — 500 грн;

за 7 ранг — 400 грн;

за 8 ранг — 300 грн;

за 9 ранг — 200 грн.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде инициировали введение запрета для работодателей в одностороннем порядке менять условия оплаты труда. Такой законопроект зарегистрировали в парламенте.

Также сообщалось о правилах относительно ненормированного рабочего дня. Известно, как оплачивается такой труд и какие предусмотрены льготы в 2026 году.