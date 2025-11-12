Пенсии в Украине — какие требования для начисления выплаты в 9 тыс. грн

Человек преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине минимальный размер пенсии составляет 2,36 тыс. грн, а в среднем выплаты равны 6,43 тыс. грн. В то же время, существует категория граждан, которой гарантируют минимальный размер пенсии, превышающий 9 тыс. грн ежемесячно.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что стоит знать о пенсиях по инвалидности

Выплаты украинских граждан на заслуженном отдыхе регулируются нормами закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На особую финансовую поддержку могут рассчитывать лишь несколько категорий граждан при наличии инвалидности. Этот факт дает гарантию на самые высокие выплаты для военных и чернобыльцев.

Простые граждане могут рассчитывать на пенсии по инвалидности, зависящие от группы, страхового стажа. Так, нормы закона предусматривают право на такой процент от размера пенсии по возрасту:

лицам с инвалидностью первой группы — 100%;

второй группы — 90%;

третьей группы — 50%.

Право на выплаты предоставляют гражданам, которые имеют от одного до 15 лет стажа — продолжительность привязана к возрасту, когда именно была установлена инвалидность. Ее назначают с даты установления инвалидности, если обращение было подано в течение трех месяцев, если позже — с даты подачи заявления.

Повышенные пенсии для военнослужащих

В то же время, военнослужащим предоставляется право на выплаты независимо от срока службы, если инвалидность была получена во время ее несения и в течение трех месяцев после увольнения. Пенсию также назначают, если болезнь или травма, из-за чего возникла инвалидность, связана со службой. Суммы зависят от причины инвалидности для бойцов, пострадавших из-за войны:

100% — от заработной платы для первой группы;

80% — от зарплаты для второй группы;

60% — от зарплаты для третьей группы.

Остальным предоставляют меньшие выплаты: предполагается 70% от заработной платы для первой группы, 60% — для второй и 40% — для третьей. Минимальная пенсия для военных третьей группы составляет 9,4 тыс. грн в месяц.

Усиленная поддержка чернобыльцев

Для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, предусмотрены отдельные требования. Таким категориям лиц пенсию исчисляют на основе получения доходов в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной зарплаты в Украине.

Минимальный размер для этой категории граждан (третья группа инвалидности) составляет 6 тыс. грн, а для ликвидаторов — до 10,49 тыс. грн. В 2025 году минимальный размер для ликвидаторов первой группы равен 17,48 тыс. грн.

Назначает пенсионные выплаты по инвалидности гражданским, военным и лицам, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС, Пенсионный фонд.

