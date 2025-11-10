Пенсии самых пожилых украинцев — кто может рассчитывать на доплату в почти 600 грн

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, которым в среднем выплачивают 6,43 тыс. грн, у около трети суммы пенсий не превышают 4 тыс. грн. Государство в этой ситуации во время военного положения пытается оказать дополнительную поддержку в виде специальных компенсаций для пожилых граждан.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто из самых пожилых пенсионеров может рассчитывать на поддержку

По информации ПФУ, ежемесячно предусмотрены дополнительные выплаты от государства для граждан, достигших солидного возраста. Максимальная возрастная надбавка составляет 570 грн. На такую сумму могут рассчитывать украинцы, достигшие 80 лет и выше.

Несколько меньшие размеры доплат предусмотрены также для других граждан. Речь идет о таких надбавках в случае достижения возрастных рубежей:

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 70 до 74 лет — 300 грн.

Начисление доплаты происходит с даты достижения соответствующего возраста. Так, если гражданин родился 1 числа, то получит полный размер надбавки за полный месяц, если же родился, например, 20 числа, к пенсии доплатят средства за 10 дней. В дальнейшем будет полная сумма.

Кроме достижения такого возраста, важно, чтобы размер пенсии не превышал 10,34 тыс. грн.

"Есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например, 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть идет доначисление до следующего размера", — пояснили в ПФУ.

Такую доплату начисляют автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Какие пенсии выплачивают украинцам

В Украине в период с начала июня по октябрь 2025 года размер средней пенсии вырос лишь на 26,6 грн, до 6,43 тыс. грн, по информации Пенсионного фонда.

Самые высокие средние пенсии фиксируют в столице страны — на уровне 8,84 тыс. грн, а наименьшие в Тернопольской области — в 4,99 тыс. грн.

Те, кто не имеют необходимого страхового стажа для пенсии по возрасту или не работал, получают социальную помощь (соцпенсию), которая является наименьшей формой пенсионных выплат в Украине. Размер такой пенсии составляет 2,36 тыс. грн.

В то же время, самые большие пенсионные выплаты (пожизненное денежное содержание) имеют судьи в отставке — 109,8 тыс. грн.

До конца года повышения выплат для пенсионеров не ожидается. Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, предусматривается осуществление индексации с марта следующего года. Процент повышения обнародуют в феврале, когда станет известен показатель инфляции.

