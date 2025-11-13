Пенсии в Украине — кто и когда может требовать пересмотра размера выплат

Перерасчет выплат — когда пенсионеры могут требовать от ПФУ
В Украине граждане имеют право обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с требованием пересмотра размера пенсии после ее назначения. С юридической точки зрения, существует три основания для осуществления перерасчета выплат.
Когда украинцы имеют право требовать перерасчета пенсии
По информации экспертов, есть несколько поводов, наделяющих граждан правом обращаться за пересмотром пенсионных выплат. А именно:
- Неучет лет страхового стажа или доходов. В случае выявления факта игнорирования имеющихся данных относительно полного стажа или фактических заработков при назначении пенсии — можно обращаться в ПФУ, предоставив соответствующие документы.
- Назначение новых доплат и надбавок. Такие дополнительные начисления могут появиться у военнослужащих, участников боевых действий (УБД), граждан с почетными званиями и других групп населения.
- Переход на пенсию после потери кормильца. В таком случае предусмотрен пересмотр пенсионных выплат для обеспечения надлежащей поддержки, согласно нормам законодательства.
Также возможен пересмотр пенсии гражданам, продолжающим работать. Перерасчет выплат происходит в случае:
- наличия приобретения дополнительных 24 месяцев стажа после перерасчета;
- меньшего размера стажа чем два года, его должны пересмотреть после 24 месяцев.
Перерасчет выплат возможен на основе дохода, с которого исчисляли пенсию, или с учетом заработка, полученного после назначения или предыдущего пересмотра выплат.
Пенсию должны пересчитать с первого числа месяца, когда было подано заявление со всеми документами в ПФУ, до 15 числа включительно.
Правила написания жалобы в ПФУ
По информации Пенсионного фонда, можно подавать жалобы как в письменной форме, так и путем личного обращения в отделение. Также разрешается использовать для этого портал электронных услуг ПФУ.
Согласно правилам, в жалобе в обязательном порядке нужно будет указать определенную информацию. Речь идет о таких данных:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес проживания (пребывания);
- идентификационный код/номер паспорта;
- наименование территориального органа ПФУ, вынесшего решение по пенсиям, дата и номер (если есть);
- описание проблемы/просьбы/требования;
- дата написания жалобы.
