Видео

Перерасчет выплат — когда пенсионеры могут требовать от ПФУ

Дата публикации 13 ноября 2025 06:10
обновлено: 10:36
Пенсии в Украине — кто и когда может требовать пересмотра размера выплат
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане имеют право обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с требованием пересмотра размера пенсии после ее назначения. С юридической точки зрения, существует три основания для осуществления перерасчета выплат.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

Читайте также:

Когда украинцы имеют право требовать перерасчета пенсии

По информации экспертов, есть несколько поводов, наделяющих граждан правом обращаться за пересмотром пенсионных выплат. А именно:

  1. Неучет лет страхового стажа или доходов. В случае выявления факта игнорирования имеющихся данных относительно полного стажа или фактических заработков при назначении пенсии — можно обращаться в ПФУ, предоставив соответствующие документы.
  2. Назначение новых доплат и надбавок. Такие дополнительные начисления могут появиться у военнослужащих, участников боевых действий (УБД), граждан с почетными званиями и других групп населения.
  3. Переход на пенсию после потери кормильца. В таком случае предусмотрен пересмотр пенсионных выплат для обеспечения надлежащей поддержки, согласно нормам законодательства.

Также возможен пересмотр пенсии гражданам, продолжающим работать. Перерасчет выплат происходит в случае:

  • наличия приобретения дополнительных 24 месяцев стажа после перерасчета;
  • меньшего размера стажа чем два года, его должны пересмотреть после 24 месяцев.

Перерасчет выплат возможен на основе дохода, с которого исчисляли пенсию, или с учетом заработка, полученного после назначения или предыдущего пересмотра выплат.

Пенсию должны пересчитать с первого числа месяца, когда было подано заявление со всеми документами в ПФУ, до 15 числа включительно.

Правила написания жалобы в ПФУ

По информации Пенсионного фонда, можно подавать жалобы как в письменной форме, так и путем личного обращения в отделение. Также разрешается использовать для этого портал электронных услуг ПФУ.

Согласно правилам, в жалобе в обязательном порядке нужно будет указать определенную информацию. Речь идет о таких данных:

  • фамилия, имя, отчество;
  • адрес проживания (пребывания);
  • идентификационный код/номер паспорта;
  • наименование территориального органа ПФУ, вынесшего решение по пенсиям, дата и номер (если есть);
  • описание проблемы/просьбы/требования;
  • дата написания жалобы.

Ранее мы писали, что некоторые граждане имеют право на особую финансовую поддержку. Большие выплаты предусмотрены для военных и чернобыльцев при наличии инвалидности.

Также мы сообщали, когда Пенсионный фонд может приостанавливать начисление пенсий. Удержание выплат может продолжаться до выяснения обстоятельств.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
