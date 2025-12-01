Жилищные субсидии — как будут назначать новым заявителям зимой

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: НовиниLIVE

С декабря 2025 года гражданам, которые обратятся за жилищными субсидиями, выплаты начнут начислять по-новому. Помощь от государства будет назначена не с начала отопительного сезона.

Как будут назначать жилищные субсидии зимой

Тем, кто обратится за жилищной субсидией зимой, Пенсионный фонд рассчитает помощь до конца отопительного сезона, то есть до 15 апреля включительно. Однако выплаты будут назначены с месяца, когда поступило обращение. Если бы граждане обратились до начала зимы, помощь начислили бы с начала отопительного периода.

ПФУ при определении размера суммы помощи на отопительный сезон учтет доходы за первый-второй кварталы 2025 года. Если за оформлением помощи обратятся пенсионеры, то доход учтут в виде пенсии, начисленной за август этого года.

Право и размер помощи будут определять в индивидуальном порядке, учитывая:

доходы заявителя;

состав домохозяйства;

тип жилищно-коммунальных услуг.

Возможность оформить помощь в оплате коммунуслуг предоставляется, если расходы превышают 15% от ежемесячного дохода.

Список документов для субсидии и как подать

В случае оформления жилищной субсидии граждане должны подать в ПФУ заявление, декларацию, а также, в зависимости от обстоятельств, следующие документы:

если человек проживает в арендованном жилье, то договор аренды жилья;

при наличии задолженности, то договор о ее реструктуризации;

в случае обращения за жилищной субсидией по адресу фактического проживания, то справку внутреннего переселенца.

Принимают документы на субсидию через следующие каналы:

любой сервисный центр Пенсионного фонда;

обычную почту на адрес территориального органа фонда;

через портал е-услуг ПФУ/приложение "Пенсионный фонд".

Кроме того, документы можно подать уполномоченным должностным лицам тергромад, в центры предоставления административных услуг и через портал "Дія".

