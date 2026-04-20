Работа и право на пенсию: что стоит знать госслужащему о выплатах в 2026 году

Денежные купюры в кошельке.

В 2026 году в Украине сотрудники государственной службы имеют право на пенсионные выплаты в размере 60% от среднего дохода, тогда как остальным гражданам солидарная система выплачивает в основном не выше 30%. Известно, могут ли госслужащие одновременно получать заработную плату и пенсию.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Инспекции по вопросам труда и занятости населения.

Можно ли госслужащему получать зарплату и пенсию

Как объясняют специалисты, восстановление на госслужбе не приведет к отмене пенсионных выплат, однако будет предусматривать ряд нюансов, которые необходимо будет учитывать.

Согласно общим нормам системы пенсионного обеспечения в Украине, граждане наделены правом продолжать работать после оформления пенсии и получать выплаты от Пенсионного фонда и зарплату одновременно, включая работу в той же отрасли, где были госслужащими.

В положении закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" отмечается, что при условии трудоустройства — пенсию не прекращают и не ставят "на паузу".

Таким образом пенсия и зарплата в дальнейшем будет выплачиваться, если человек:

достиг пенсионного возраста и начал получать выплаты от ПФУ;

продолжил работать, в частности на госслужбе;

закон не предусматривает прекращения и замораживания выплат из-за работы.

Право на пенсию госслужащим наступает при следующих условиях:

общий стаж равен 30 годам для женщин и 35 годам для мужчин;

достижение пенсионного возраста: 62 года для мужчин, 60 лет — для женщин.

Особенности в предоставлении выплат госслужащим

В случае восстановления на государственной службе предусматриваются некоторые нюансы. Так, если гражданин получал спецпенсию госслужащего или подобную категорийную пенсию, то:

при официальном восстановлении на госслужбе соответствующая пенсия потребует отдельного анализа (спецпенсии имеют свои правила совместимости с госслужбой);

детали соответствующего режима зависят от того, какой именно вид пенсии был назначен и на каких основаниях.

Также для работника, который вернется на государственную службу предусмотрены следующие условия:

Можно продолжать работать в рамках установленного возрастного лимита; Допускается перерасчет пенсии в зависимости от страхового стажа; Учитываются нюансы специального пенсионного обеспечения.

Учитывая это, пенсия после восстановления на госслужбе должна выплачиваться в дальнейшем, закон не останавливает выплаты автоматически, однако для спецпенсий возможны дополнительные ограничения или особенности, которые необходимо уточнить индивидуально в ПФУ. Также стоит проверить условия для перерасчета выплат.

