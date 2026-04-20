Право на зарплату и пенсию: как выплачивают госслужащим

Право на зарплату и пенсию: как выплачивают госслужащим

Дата публикации 20 апреля 2026 14:30
Работа и право на пенсию: что стоит знать госслужащему о выплатах в 2026 году
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине сотрудники государственной службы имеют право на пенсионные выплаты в размере 60% от среднего дохода, тогда как остальным гражданам солидарная система выплачивает в основном не выше 30%. Известно, могут ли госслужащие одновременно получать заработную плату и пенсию.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Инспекции по вопросам труда и занятости населения.

Можно ли госслужащему получать зарплату и пенсию

Как объясняют специалисты, восстановление на госслужбе не приведет к отмене пенсионных выплат, однако будет предусматривать ряд нюансов, которые необходимо будет учитывать.

Согласно общим нормам системы пенсионного обеспечения в Украине, граждане наделены правом продолжать работать после оформления пенсии и получать выплаты от Пенсионного фонда и зарплату одновременно, включая работу в той же отрасли, где были госслужащими.

В положении закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" отмечается, что при условии трудоустройства — пенсию не прекращают и не ставят "на паузу".

Таким образом пенсия и зарплата в дальнейшем будет выплачиваться, если человек:

  • достиг пенсионного возраста и начал получать выплаты от ПФУ;
  • продолжил работать, в частности на госслужбе;
  • закон не предусматривает прекращения и замораживания выплат из-за работы.

Право на пенсию госслужащим наступает при следующих условиях:

  • общий стаж равен 30 годам для женщин и 35 годам для мужчин;
  • достижение пенсионного возраста: 62 года для мужчин, 60 лет — для женщин.

Особенности в предоставлении выплат госслужащим

В случае восстановления на государственной службе предусматриваются некоторые нюансы. Так, если гражданин получал спецпенсию госслужащего или подобную категорийную пенсию, то:

  • при официальном восстановлении на госслужбе соответствующая пенсия потребует отдельного анализа (спецпенсии имеют свои правила совместимости с госслужбой);
  • детали соответствующего режима зависят от того, какой именно вид пенсии был назначен и на каких основаниях.

Также для работника, который вернется на государственную службу предусмотрены следующие условия:

  1. Можно продолжать работать в рамках установленного возрастного лимита;
  2. Допускается перерасчет пенсии в зависимости от страхового стажа;
  3. Учитываются нюансы специального пенсионного обеспечения.

Учитывая это, пенсия после восстановления на госслужбе должна выплачиваться в дальнейшем, закон не останавливает выплаты автоматически, однако для спецпенсий возможны дополнительные ограничения или особенности, которые необходимо уточнить индивидуально в ПФУ. Также стоит проверить условия для перерасчета выплат.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле в Украине действуют новые нормативы по трудоустройству украинцев со статусом инвалидности. В частности, работодатели должны обеспечить официальный уровень заработной платы не ниже 8 647 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в Высшем совете правосудия выступили с предложением ввести коэффициенты повышения окладов в аппаратах судов. Их привяжут к уровню нагрузки на время военного положения. Изменения призваны уменьшить дисбаланс в оплате труда и усилить кадровый потенциал судов.

зарплаты пенсии госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
