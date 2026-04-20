Робота та право на пенсію: що варто знати держслужбовцю про виплати у 2026 році

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні працівники державної служби мають право на пенсійні виплати у розмірі 60% від середнього доходу, тоді як решті громадян солідарна система виплачує здебільшого не вище 30%. Відомо, чи можуть держслужбовці одночасно отримувати заробітну плату та пенсію.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Інспекції з питань праці та зайнятості населення.

Чи можна держслужбовцю отримувати зарплату та пенсію

Як пояснюють фахівці, поновлення на держслужбі не призведе до скасування пенсійних виплат, проте передбачатиме низку нюансів, які необхідно буде враховувати.

Згідно із загальними нормами системи пенсійного забезпечення в Україні, громадяни наділені правом продовжувати працювати після оформлення пенсії та отримувати виплати від Пенсійного фонду та зарплату одночасно, включно з роботою в тій же галузі, де були держслужбовцями.

У положенні закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" зазначається, що за умови працевлаштування пенсію не припиняють і не ставлять "на паузу".

Таким чином пенсія та зарплата надалі буде виплачуватись, якщо людина:

досягнула пенсійного віку та почала отримувати виплати від ПФУ;

продовжила працювати, зокрема на держслужбі;

закон не передбачає припинення та замороження виплат через роботу.

Право на пенсію держслужбовцям настає за таких умов:

загальний стаж дорівнює 30 рокам для жінок та 35 рокам для чоловіків;

досягнення пенсійного віку: 62 роки для чоловіків, 60 років — для жінок.

Особливості у наданні виплат держслужбовцям

У разі поновлення на державній службі передбачаються деякі нюанси. Так, якщо громадянин отримував спецпенсію держслужбовця або подібну категорійну пенсію, то:

під час офіційного поновлення на держслужбі відповідна пенсія вимагатиме окремого аналізу (спецпенсії мають свої правила щодо сумісності з держслужбою);

деталі відповідного режиму залежать від того, який саме вид пенсії було призначено та на яких підставах.

Також для працівника, який повернеться на державну службу передбачені такі умови:

Можна продовжувати працювати у рамках встановленого вікового ліміту; Допускається перерахунок пенсії залежно від страхового стажу; Враховуються нюанси спеціального пенсійного забезпечення.

З огляду на це, пенсія після поновлення на держслужбі має виплачуватися надалі, закон не зупиняє виплати автоматично, проте для спецпенсій можливі додаткові обмеження або особливості, які необхідно уточнити індивідуально у ПФУ. Також варто перевірити умови для перерахунку виплат.

