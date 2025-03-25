Пенсии в 2025 году — кто из украинцев потеряет возрастные доплаты

Женщина и мужчина пенсионного возраста за столом. Фото: Freepik

Часть украинцев может потерять так называемые "доплаты за возраст" после индексации пенсионных выплат. Причиной являются неизменные правила относительно надбавки, действующие с 2020 года.

Об этом говорится в объяснении специалистов издания "На пенсии".

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Право пенсионеров на возрастную доплату

В Украине уже несколько лет действует система доплат за возраст для пенсионеров. Надбавки начинают начислять автоматически после достижения пенсионером 70-летнего возраста и выше. А именно:

300 грн — от 70 до 75 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

570 грн — от 80 лет и старше.

Если гражданин достигает такого возрастного порога в середине месяца, то начисляют только часть доплаты, а полную сумму начинают начислять со следующего месяца.

При достижении определенного возрастного порога гражданам назначают не дополнительную доплату, а только разницу между новой и старой суммами:

в случае достижения 75 лет — доплата повысится с 300 до 456 грн (на 156 грн больше предыдущей);

в случае достижения 80 лет — сумма вырастет с 456 до 570 грн (на 114 грн больше).

Подробнее о потере надбавки

Для некоторых граждан индексация пенсий может стать поводом для потери права на надбавку возраст. Главной причиной этого является неизменный лимит выплат, превышение которого автоматически лишит права на дополнительную доплату.

Так, пенсионеры имеют право на надбавку, если общий размер личного пенсионного обеспечения не больше установленного лимита в 10,34 тыс. грн.

В связи с этим, если после индексации размер пенсии превысит соответствующий порог, то пенсионер автоматически потеряет право на доплаты. В частности, если пенсия составляла 10 тыс. грн, а после индексации выросла до 10,4 тыс. грн, то пенсионер потеряет доплату.

Поэтому достижение гражданином определенной возрастной категории не всегда будет означать увеличение пенсии за счет начисления возрастных надбавок, из-за такого требования.

Лимит базируется на среднем уровне заработной платы за 2020 год. Соответствующий показатель не пересматривали ни разу, поэтому право на возрастные надбавки теряют все больше пенсионеров.

Ранее мы рассказывали, что в апреле часть граждан получит пенсии сразу за несколько месяцев. Это произойдет после разблокирования счетов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если пройдут идентификацию.

Также писали, что украинцам поступят новые размеры пенсионных выплат после перерасчета пенсий для тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе, не в апреле, а в июне 2025 года. При этом суммы будут состоять из доплат сразу за два месяца.