Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года государство гарантирует минимальный размер пенсионных выплат для некоторых лиц в размере 16 500 грн. Особый статус даст право на начисление 80% от средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии за предыдущий год.

О том, кто имеет право на соответствующую гарантированную сумму, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто получит пенсию в размере 16 500 грн в ноябре

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), претендовать на повышенную минимальную пенсию имеют право граждане в рамках закона №1584-ІХ. Речь идет о государственных гарантиях для граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с катастрофой.

Минимальные размеры пенсионных выплат привязаны к средней заработной плате (доходу) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за предыдущий год. Речь идет о пенсиях с учетом:

надбавок;

повышений;

дополнительных пенсий;

целевой денежной помощи;

сумм индексации;

других доплат и компенсаций к пенсиям, кроме пенсий за особые заслуги перед страной.

В зависимости от группы инвалидности пенсия будет равна следующим долям от средней заработной платы:

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для лиц с инвалидностью первой группы — 100%;

для лиц с инвалидностью второй группы — 80%;

для лиц с инвалидностью третьей группы — 60%.

В частности, в ноябре минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы составит 16 522 грн.

Кому присваивают вторую группу инвалидности ЧАЭС

Согласно информации Министерства здравоохранения, вторая группа инвалидности, имеющая причинно-следственную связь с аварией на Чернобыльской АЭС, устанавливается гражданам, у которых наблюдается выраженное ограничение жизнедеятельности (второй степени) на фоне заболевания или увечья, официально признанных следствием аварии на ЧАЭС.

Для того чтобы получить такой статус, необходимо выполнить два параллельных действия:

подтвердить через спецкомиссию, что заболевание связано с аварией на ЧАЭС;

подтвердить через медицинскую экспертную комиссию степень ограничения трудоспособности и жизнедеятельности.

Вторую степень назначают, если имеются стойкие, выраженные нарушения функций организма. Существуют определенные медицинские критерии для такой группы в соответствии с постановлением правительства № 1338. Гражданин способен самостоятельно обслуживать себя, однако испытывает трудности в повседневных действиях. А именно значительно снижена способность к:

передвижению;

ориентации;

общению или труду;

требует регулярной помощи/специальных средств.

Как оформить пенсию тем, у кого вторая группа инвалидности

Процедура оформления состоит из нескольких этапов. Прежде всего, человеку необходимо собрать первичные документы и обратиться к врачу.

Необходимо предоставить:

Удостоверение ликвидатора/пострадавшего от аварии на ЧАЭС;

Медицинскую карту с историей болезни и результатами обследований за последний год;

Документы, подтверждающие периоды работы или проживания в зоне отчуждения/загрязнения.

После этого комиссия должна выдать официальное экспертное заключение о том, что болезнь связана с последствиями аварии на ЧАЭС. Врач должен оформить электронное направление на оценку повседневного функционирования.

Далее с документами необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые граждане имеют право на повышенный размер минимальной пенсии в размере почти 6 000 грн. Чтобы получать такую гарантию, необходимо иметь специальный статус, закрепленный в законодательстве. Речь идет о статусе УБД, который обеспечивает также некоторые другие выгоды.

Еще Новини.LIVE писали о том, что одиноким гражданам пожилого возраста предусмотрена доплата в размере 40% от минимальной пенсии. В новом году выплата может увеличиться до 1 150 грн. Известно, кто и как может оформить такую надбавку. Для ее оформления необходимо выполнить определенные шаги: пройти медицинскую комиссию и получить медицинское заключение о необходимости постороннего ухода.