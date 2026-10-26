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Главная Финансы Пенсионеры могут получать от 6 000 грн: кто имеет гарантии

Пенсионеры могут получать от 6 000 грн: кто имеет гарантии

Ua ru
26 октября 2026 06:10
Минимальные пенсии в октябре: какие условия для начисления 6 000 грн и как оформить Новини.LIVE
Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года некоторые граждане смогут оформить повышенный размер минимального пенсионного обеспечения в размере почти 6 000 грн. Для этого необходимо получить специальный статус, который закреплен в действующем законодательстве, а поэтому имеющий свои правила и особые гарантии.

О том, кто может воспользоваться этим правом, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому гарантируют повышенную минимальную пенсию в октябре

Согласно статье 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на повышенную социальную защиту имеют граждане со статусом участника боевых действий (УБД).

В 2026 году такой категории населения начисляется новый размер пенсионного обеспечения, гарантируемый государством.

В частности, соответствующий статус также дает право на несколько основных поощрительных доплат в виде:

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  1. Денежной выплаты в размере 25% от уровня прожиточного минимума для лиц нетрудоспособного возраста, установленного на начало календарного года;
  2. Целевой денежной помощи, предусмотренной на проживание;
  3. Государственной адресной помощи к пенсии, если в совокупности с доплатами и суммами индексации она будет меньше минимального размера пенсии, предусмотренного для данного статуса.

В настоящее время дополнительная денежная надбавка выплачивается в размере 648 грн, ведь именно такова доля в 25% от прожиточного минимума этого года, равного 2 595 грн.

Минимальная сумма, которой должен придерживаться Пенсионный фонд при начислении выплат участникам боевых действий, составляет 6 197 грн.

Как участнику боевых действий правильно оформить пенсию

Для обращения в ПФУ по вопросу оформления пенсии гражданам со статусом участника боевых действий необходимо заранее подготовить следующие документы:

  • Паспорт гражданина;
  • Идентификационный код;
  • Удостоверение УБД;
  • Военный билет/документ, подтверждающий службу;
  • Справку, подтверждающую участие в мероприятиях по обеспечению обороны страны;
  • Трудовую книжку/документы, подтверждающие стаж;
  • Справку о денежном обеспечении.

Что еще дает статус участника боевых действий

Граждане со статусом УБД также имеют некоторые льготы. В частности, они могут раньше выйти на пенсию. А именно:

  1. Мужчины: с 55 лет при наличии 25 лет стажа;
  2. Женщины: с 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Кроме того, бойцы могут после выхода на заслуженный отдых вернуться на службу и получать одновременно зарплату и пенсию, а после увольнения ПФУ может увеличить выплаты с учетом дополнительного срока службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что одинокие пожилые граждане могут получать доплату в размере 40% от минимальной пенсии. В 2027 году эту выплату планируют увеличить. С нового года им могут начать начислять по 1 150 грн. Известно, как получить надбавки этой категории населения.

Еще Новини.LIVE писали о том, как могут измениться требования к страховому стажу в последующие годы. Согласно пенсионной реформе в Украине, требования будут расти ежегодно до 2028 года, а после этой даты гражданам, имеющим от 40 лет стажа, пенсию уже будут назначать независимо от возраста.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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