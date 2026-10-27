Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року держава гарантуватиме мінімальний розмір пенсійної виплати для деяких осіб у розмірі 16 500 грн. Особливий статус дасть право на нарахування 80% від середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік.

Про те, хто має право на відповідну гарантовану суму, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Хто отримає пенсію у 16 500 грн у листопаді

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), претендувати на підвищену мінімальну пенсію мають право громадяни у рамках закону №1584-ІХ. Йдеться про держгарантії для громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з катастрофою.

Мінімальні розміри пенсійних виплат прив'язані до середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік. Йдеться про пенсії з урахуванням:

надбавок;

підвищень;

додаткових пенсій;

цільової грошової допомоги;

сум індексації;

інших доплат та компенсацій до пенсій, окрім пенсій за особливі заслуги перед країною.

Залежно від групи інвалідності пенсія дорівнюватиме таким часткам від середньої зарплати:

Читайте також:

для осіб з інвалідністю першої групи — 100%;

для осіб з інвалідністю другої групи — 80%;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 60%.

Зокрема, у листопаді мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для осіб з інвалідністю ІІ групи становитиме 16 522 грн.

Кому дають другу групу інвалідності ЧАЕС

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, друга група інвалідності із причинним зв'язком з аварією на Чорнобильській АЕС встановлюється для громадян, у яких спостерігається виявлене виражене обмеження життєдіяльності (другий ступінь) на тлі хвороби чи каліцтва, що офіційно визнані наслідком аварії на ЧАЕС.

Для того, щоб отримати такий статус, потрібно виконати дві паралельні дії:

Підтвердити через спецкомісію, що захворювання пов’язане з аварією на ЧАЕС;

Підтвердити через медичну експертну команду сам ступінь обмеження працездатності та життєдіяльності.

Другу призначають, якщо є стійкі, виражені порушення функцій організму. Є певні медичні критерії для такої групи, відповідно до постанови уряду № 1338. Громадянин здатен самостійно себе обслуговувати, проте має труднощі у повсякденних діях. А саме значно знижена здатність до:

пересування;

орієнтації;

спілкування чи праці;

потребує регулярної допомоги/спецзасобів.

Як оформити пенсію тим, хто має другу групу інвалідності

Процедура оформлення складається з кількох кроків. Насамперед людині треба зібрати первинні документи та звернутися до лікаря.

Потрібно надати:

Посвідчення ліквідатора/потерпілого від аварії на ЧАЕС;

Медкартку з історією хвороби та результатами досліджень за останній рік;

Документи з підтвердженням періодів роботи чи проживання в зоні відчуження/забруднення.

Після цього комісія повинна видати офіційний експертний висновок про те, що хвороба пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС. Лікар має сформувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування.

Далі з документами потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі громадяни мають право на підвищений розмір мінімальної пенсії у майже 6 000 грн. Щоб отримувати таку гарантію, необхідно мати спеціальний статус, що закріплений у законодавстві. Йдеться про статус УБД, що забезпечує також деякі інші вигоди.

Ще Новини.LIVE писали про те, що самотнім громадянам похилого віку передбачена доплата у 40% від розміру мінімальної пенсії. У новому році виплата може підвищитись до 1 150 грн. Відомо, хто і як може оформити таку надбавку. Для її оформлення необхідно виконати певні кроки: пройти лікарську комісію та отримати медичний висновок про необхідність стороннього догляду.