Пенсии в Украине — кому государство гарантирует тройной стаж в 2025 году

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали категории граждан, которым законодательство предоставляет право на страховой стаж в тройном размере. Особый подход в исчислении стажа предусматривает более ранний выход на "заслуженный отдых".

Кому государство гарантирует тройной стаж в 2025 году

По информации фонда, предусматривается предоставление повышенного страхового стажа в тройном размере для двух категорий граждан. В частности, согласно закону №2040-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства", в этом перечне — депортированные граждане, которые вели деятельность, находясь на спецпоселении.

Для зачисления соответствующего времени работы в тройном размере необходимо предоставить документы с такими данными:

удостоверение, где указана принадлежность к списку депортированных лиц;

даты, когда именно человек проживал на спецпоселении;

время деятельности гражданина на спецпоселении.

Такие удостоверения выдают уполномоченные органы, в частности местная государственная администрация. Зачисление начала периода пребывания на спецпоселении определяется со времени депортации до снятия режима спецпоселения. Главный документ, где подтверждается стаж — трудовая книжка. Если такого документа нет, то стаж должны установить на основе данных из других документов, выданных по местам таких работ или архивных учреждений.

Вторая категория граждан, имеющая право на тройное исчисление стажа — лица, которые служат в зоне боевых действий. Согласно правилам, участникам боевых действий можно выходить на заслуженный отдых раньше при условиях:

в 55 лет, если мужчины имеют от 25 лет страхового стажа;

в 50 лет, если женщины имеют стаж от 20 лет.

Страховой стаж для военных, которые несут службу в зоне боевых действий, засчитывают в соотношении 1:3 (один месяц как три).

Соответствующий расчет актуален, если срок службы в боевой зоне составляет минимум один месяц, тогда как верхний предел не имеет ограничений.

Для оформления пенсии участники боевых действий должны предоставить в ПФУ оригиналы документов:

паспорт гражданина, идентификационный код;

трудовая книжка/документы о стаже;

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии в боевых действиях.

Общие правила относительно страхового стажа

Согласно данным Пенсионного фонда, нормы по страховому стажу для предоставления пенсии ежегодно пересматривают. Для каждого возраста предусмотрена отдельная продолжительность страхового стажа. В этом году требования ужесточили на один год:

В случае выхода на пенсию в 60 лет — надо иметь не менее 32 лет стажа. Для выхода на пенсию в 63 года — нужно иметь минимально от 22 до 32 лет стажа. В случае выхода на пенсию в 65 лет — достаточно иметь 15 лет стажа.

