Україна
Право на потрійний страховий стаж — хто може скористатися

Право на потрійний страховий стаж — хто може скористатися

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:10
Пенсії в Україні — кому держава гарантує потрійний стаж у 2025 році
Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорії громадян, яким законодавство надає право на страховий стаж у потрійному розмірі. Особливий підхід в обчисленні стажу передбачає більш ранній вихід на "заслужений відпочинок".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані ПФУ.

Читайте також:

Кому держава гарантує потрійний стаж у 2025 році

За інформацією фонду, передбачається надання підвищеного страхового стажу у потрійному розмірі для двох категорій громадян. Зокрема, згідно із законом №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", у цьому переліку — депортовані громадяни, які вели діяльність, перебуваючи на спецпоселенні.

Для зарахування відповідного часу роботи у потрійному розмірі (до січня 2004 року) необхідно надати документи з такими даними:

  • посвідчення, де вказана належність до списку депортованих осіб;
  • дати, коли саме людина проживала на спецпоселенні;
  • час діяльності громадянина на спецпоселенні.

Такі посвідчення видають уповноважені органи, зокрема місцева державна адміністрація. Зарахування початку періоду перебування на спецпоселенні визначається з часу депортації до зняття режиму спецпоселення. Головний документ, де підтверджується стаж — трудова книжка. Якщо такого документа нема, то стаж мають встановити на основі даних з інших документів, виданих за місцями таких робіт чи архівних закладів.

Друга категорія громадян, яка має право на потрійне обчислення стажу — особи, які служать у зоні бойових дій. Згідно з правилами, учасникам бойових дій можна виходити на заслужений відпочинок раніше за умов:

  • у 55 років, якщо чоловіки мають від 25 років страхового стажу; 
  • у 50 років, якщо жінки мають стажу від 20 років. 

Страховий стаж для військових, які несуть службу у зоні бойових дій, зараховують у співвідношенні 1:3 (один місяць як три). 

Відповідний розрахунок актуальний, якщо термін служби в бойовій зоні становить мінімум один місяць, тоді як верхня межа немає обмежень.

Для оформлення пенсії учасники бойових дій мають надати до ПФУ оригінали документів:

  • паспорт громадянина, ідентифікаційний код;
  • трудова книжка/документи про стаж;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідка щодо участі у бойових діях.

Загальні правила щодо страхового стажу 

Згідно з даними Пенсійного фонду, норми щодо страхового стажу для надання пенсії щороку переглядають. Для кожного віку передбачена окрема тривалість страхового стажу. Цьогоріч вимоги посилили на один рік:

  1. У разі виходу на пенсію у 60 років — треба мати щонайменше 32 роки стажу.
  2. Для виходу на пенсію у 63 роки — потрібно мати мінімально від 22 до 32 років стажу.
  3. У разі виходу на пенсію у 65 років — достатньо мати 15 років стажу.

Раніше ми писали, що у ПФУ розповіли, кому з громадян слід пройти процедуру ідентифікації для збереження права на пенсійні виплати. Зокрема, це можна зробити дистанційно. 

Ще розповідали, хто з українців може отримувати доплати до пенсій у 700 грн. Додаткові виплати можливі у разі наявності страхового стажу, більшого за норму.  

пенсії гроші пенсіонери стаж УБД
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
