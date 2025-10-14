Пенсії в Україні — кому держава гарантує потрійний стаж у 2025 році

Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали категорії громадян, яким законодавство надає право на страховий стаж у потрійному розмірі. Особливий підхід в обчисленні стажу передбачає більш ранній вихід на "заслужений відпочинок".

Кому держава гарантує потрійний стаж у 2025 році

За інформацією фонду, передбачається надання підвищеного страхового стажу у потрійному розмірі для двох категорій громадян. Зокрема, згідно із законом №2040-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", у цьому переліку — депортовані громадяни, які вели діяльність, перебуваючи на спецпоселенні.

Для зарахування відповідного часу роботи у потрійному розмірі (до січня 2004 року) необхідно надати документи з такими даними:

посвідчення, де вказана належність до списку депортованих осіб;

дати, коли саме людина проживала на спецпоселенні;

час діяльності громадянина на спецпоселенні.

Такі посвідчення видають уповноважені органи, зокрема місцева державна адміністрація. Зарахування початку періоду перебування на спецпоселенні визначається з часу депортації до зняття режиму спецпоселення. Головний документ, де підтверджується стаж — трудова книжка. Якщо такого документа нема, то стаж мають встановити на основі даних з інших документів, виданих за місцями таких робіт чи архівних закладів.

Друга категорія громадян, яка має право на потрійне обчислення стажу — особи, які служать у зоні бойових дій. Згідно з правилами, учасникам бойових дій можна виходити на заслужений відпочинок раніше за умов:

у 55 років, якщо чоловіки мають від 25 років страхового стажу;

у 50 років, якщо жінки мають стажу від 20 років.

Страховий стаж для військових, які несуть службу у зоні бойових дій, зараховують у співвідношенні 1:3 (один місяць як три).

Відповідний розрахунок актуальний, якщо термін служби в бойовій зоні становить мінімум один місяць, тоді як верхня межа немає обмежень.

Для оформлення пенсії учасники бойових дій мають надати до ПФУ оригінали документів:

паспорт громадянина, ідентифікаційний код;

трудова книжка/документи про стаж;

посвідчення учасника бойових дій;

довідка щодо участі у бойових діях.

Загальні правила щодо страхового стажу

Згідно з даними Пенсійного фонду, норми щодо страхового стажу для надання пенсії щороку переглядають. Для кожного віку передбачена окрема тривалість страхового стажу. Цьогоріч вимоги посилили на один рік:

У разі виходу на пенсію у 60 років — треба мати щонайменше 32 роки стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки — потрібно мати мінімально від 22 до 32 років стажу. У разі виходу на пенсію у 65 років — достатньо мати 15 років стажу.

