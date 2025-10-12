Видео
Право на доплаты к пенсии — кому начислят дополнительные 700 грн

Право на доплаты к пенсии — кому начислят дополнительные 700 грн

Дата публикации 12 октября 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — кто может получать ежемесячную доплату в размере 700 грн
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинские граждане могут рассчитывать на получение доплат к пенсионным выплатам при наличии страхового стажа, превышающего норму. Благодаря особому расчету некоторые смогут претендовать на доплату в 700 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сведения Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Роль страхового стажа в праве на пенсии в 2025 году

Нормы начисления пенсии в зависимости от количества страхового стажа прописаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно им, ежегодно украинцам все труднее оформить пенсии по возрасту, ведь требования к стажу, дающему право на нее, ужесточаются. В частности, в 2025 году граждане должны иметь страхового стажа на один год больше, чтобы вовремя выйти на заслуженный отдых. А именно:

  • в 60 лет — при наличии 32 лет стажа;
  • в 63 года — если есть 22 года стажа;
  • в 65 лет — при наличии 15 лет стажа.

В связи с этим некоторым гражданам не удастся вовремя оформить пенсию по возрасту из-за отсутствия достаточного объема стажа. На такие случаи предусмотрена возможность покупки необходимых лет стажа.

Однако часть граждан имеет страхового стажа больше, чем достаточно. В таких случаях государство гарантирует начисление доплат к пенсионным выплатам. Речь идет о дополнительных выплатах за сверхнормативный стаж.

Правила расчета доплаты за сверхстаж

Для расчета доплаты за сверхстаж существует специальная формула. Согласно ей, каждый дополнительный год страхового стажа гарантирует начисление 1% к пенсии по возрасту от ее размера, однако не более 1% от уровня прожиточного минимума. Немаловажен срок выхода на пенсию:

  1. В случае выхода до октября 2011-го — стаж считается сверхурочным более 25 лет (для мужчин), более 20 лет (для женщин).
  2. В случае выхода после октября 2011-го — стаж считается сверхурочным более 35 лет (у мужчин), более 30 лет (у женщин).

В 2025 году размер прожиточного минимума равен 2,36 тыс. грн. В связи с этим пенсионеры, которые имеют 30 лет страхового стажа и пенсия больше минимальной, имеют право на доплату в 708 грн. А именно по 23,61 грн за каждый год сверхстажа:

  • 2 361 грн х 30% = 708 грн.

Ранее мы писали, кому из украинских граждан считают стаж в двойном размере. Соответствующий вопрос регулирует закон "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

Также мы сообщали, что в 2026 году некоторым пенсионерам могут повысить выплаты на 2,3 тыс. грн. Это прописано в законопроекте "О Государственном бюджете".

