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Право на двойной стаж — кто попал в спецперечень профессий

10 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто имеет право на двойной страховой стаж
Работник на заводе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане имеют право раньше выходить на пенсию из-за двойного страхового стажа. Такие правила действуют для тех, чья работа считается вредной, опасной или экстремальной.

Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто имеет право на двойной стаж

Вопрос двойного стажа прописан в статье 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2025 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию зависит от возраста и года выхода. Для получения пенсии в 60 лет необходимо наличие не менее 32 лет стажа. Ежегодно показатель растет на 12 месяцев, с целью к 2028 году достичь 35 лет. Для тех, кто имеет меньший страховой стаж, пенсию могут назначить позже:

  • 22 года страхового стажа — для выхода в 63 года;
  • 15 лет стажа — для выхода в 65 лет;

Тогда как, согласно законодательству, каждый год работы, которая считается вредной, опасной или экстремальной, считается как за два.

Такой стаж является одним из механизмов соцзащиты в стране, что позволяет гражданам, работавшим в сложных условиях, раньше начать получать пенсию.

Двойной стаж для оформления пенсии засчитывается за определенные виды работ. В списке:

  • особенно вредные условия труда, связанные с воздействием высокого уровня шума, вибрации, токсичности, радиации;
  • подземные работы на шахтах, подземках, рудниках, подземных коммуникациях;
  • в медучреждениях с повышенным уровнем риска (психиатрические медучреждения, инфекционные больничные заведения);
  • некоторые виды военной службы (в условиях боевых действий, АТО, других особо опасных задач);
  • работа, входящая в зону чрезвычайной ситуации;
  • работа при экстремальных климатических условиях (на высокогорье, Крайнем Севере);
  • работа на флоте, связанная с длительными рейсами.

Оформление двойного стажа и право на раннюю пенсию

Так, если гражданин работал десять лет во вредных условиях, ему стаж засчитают как за 20 лет, что позволит раньше выйти на пенсию.

Для того, чтобы подтвердить право на двойной страховой стаж, работнику нужно предоставить в ПФУ пакет документов. А именно:

  • трудовую книжку с записями, где подтверждается занимаемая должность и периоды работы;
  • справку от работодателя, где удостоверяется специфика выполняемых работ;
  • выписки из нормативных актов или другие документы в случае, если условия труда менялись на протяжении этого периода.

Также мы писали, что в Украине на 2025 год бюджетом Пенсионного фонда предусмотрено 44,7 млрд гривен на доплаты и индексацию пенсий и дополнительные меры повышения уровня соцзащиты. Речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен реформировать старую пенсионную систему. Изменится сам процесс исчисления размера пенсий, то есть формула.

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