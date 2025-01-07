Пенсії в Україні — хто після реформи зможе отримати 6,14 тис. грн

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні уряд має намір реформувати солідарний рівень пенсійного забезпечення в рамках масштабної реформи. Ключовою має стати зміна у підході до обчислення розміру пенсійних виплат.

Це передбачено відповідним проєктом закону, розробленим Міністерством соціальної політики.

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Згідно з проєктом закону, передбачається внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", інших законів щодо удосконалення процедури обчислення пенсій та обліку пенсійних прав.

Зокрема, у Мінсоцполітики пропонують змінити саму формулу індексації пенсій. Нині її обраховують, виходячи з розміру середньої заробітної плати. Такий підхід з часом знецінює розмір пенсії. Натомість хочуть почати застосовувати для обчислення розміру пенсій дані про суми сплачених страхових внесків, замість дані про заробітну плату, з якої сплачувався ЄСВ.

Також до солідарної пенсії не буде застосовуватися обмеження щодо максимального розміру.

Ще пропонують запровадити так звану "базову пенсію" замістить нинішньої системи з численними доплатами і "дотяжками". Завдяки цьому базова частина забезпечить мінімальний рівень пенсії для громадян, які мають право виходу на заслужений відпочинок за віком.

Як розраховуватимуть пенсію після реформи

Очікується, що пенсійна виплата після реформи буде складатися з двох частин:

базової пенсії

страхової пенсії.

До базової пенсії входитиме складова у 30% від мінімальної заробітної плати після стягнення з неї податків та зборів. Її нараховуватимуть усім без винятку пенсіонерам. Нині (за мінімальної заробітної плати на рівні 8 тис. гривень) розмір базової пенсії становив би 1,84 тис. гривень.

Планують запровадити так звані бали для кожного учасника солідарної системи. Такий підхід у нарахуванні стажу покликаний усунути диспропорції між розмірами пенсійних виплат, які були призначені у різні роки, для людей, які мають однаковий страховий стаж й однакову заробітну плату.

Передбачається, що бали нараховуватимуть залежно від розміру єдиного соціального внеску, який громадянин буде сплачувати упродовж трудового періоду. Так, за сплату ЄСВ із середньої зарплатні будуть щомісячно нараховувати 10 балів. У підсумку — за 35 років стажу нарахують 4,2 тис. балів. У разі, якщо зарплата, з якої платили ЄСВ, була менша чи більша за середню по країні станом на певний місяць, то нараховуватимуть менше чи більше число балів.

За планами, Кабінет міністрів визначатиме вартість балу у березні кожного нового року.

Формула розрахунку балу буде така:

середня заробітна плата за попередній рік (за інформацією ПФУ) буде множитися на коефіцієнт 0,3 та ділитися на 4,2 тис. балів.

Після чого вартість бала множитимуть на кількість зароблених за життя балів, і отримуватимуть розмір страхової частини солідарної пенсійної виплати. Далі додадуть гарантовану державою базову пенсію та отримають розмір пенсійної виплати, на яку зможуть розраховувати громадяни в рамках солідарної системи.

Зокрема, нині громадянину, який відпрацював 35 років із середньою зарплатою зі сплатою ЄСВ, нарахували б 4,29 тис. гривень страхової пенсії та гарантовану базову пенсію у 1,85 тис. гривень. У підсумку пенсіонер зможе отримати 6,14 тис. гривень.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадяни, яким призначили пенсії за спеціальними законами, отримуватимуть менші виплати. Обмеження діятиме під час воєнного стану.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Там зауважили, що підвищення виплат у кожного з них буде індивідуальним, оскільки у формулі обчислення зросте коефіцієнт стажу.