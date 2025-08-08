Пенсии в Украине — кому из сельхозработников гарантируют льготные условия

Человек преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине законодательство предусматривает предоставление для ряда категорий граждан права на получение льготной пенсии. В частности, такой возможностью могут воспользоваться некоторые работники сельского хозяйства.

Об этом говорится в сообщении одного из региональных управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто из сельхозработников имеет право на льготные пенсии

По информации фонда, правом на льготную пенсию наделены лишь несколько категорий работников сельской сферы. В частности, речь идет о трактористах-машинистах при условии соблюдения требования по объему страхового стажа. А именно тех, кто был непосредственно занят в процессе производства сельскохозяйственной продукции:

в колхозах;

совхозах;

других предприятиях с/х сферы.

Для мужчин действуют следующие требования относительно возраста и страхового стажа: в случае достижения 55 лет и при наличии стажа в не менее 30 лет, из которых минимум 20 лет на вышеуказанной работе.

В ПФУ объясняют, что льготную пенсию получат:

работники, которых оформили на работу трактористами-машинистами;

есть соответствующие удостоверения;

были постоянно заняты на тракторах и других самоходных с/х машинах в течение полного сезона полевых работ в растениеводстве и животноводстве.

В отношении женщин, работавших трактористками-машинистками, машинистками строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, действуют другие требования по стажу. Они будут иметь право на оформление льготной пенсии по достижении 55 лет, если есть не менее 25 лет стажа, в частности 15 лет на указанной работе.

Кроме того, право на льготную пенсию имеют такие работники сельского хозяйства как доярки (операторы машинного доения) и свинарки-операторы. Относительно требований, то соответствующей возможностью могут воспользоваться женщины, если работают в колхозах, совхозах, других предприятиях с/х сферы, по достижении 55-летия, если накоплено на таких работах стажа в минимум 20 лет, при условии соблюдения установленных норм обслуживания.

При этом мужчинам, которые работали доярами, не предусмотрено право на льготную пенсию.

Оформить пенсию на льготных условиях могут также многодетные матери, которые заняты в с/х производстве и воспитали от пяти детей до 14-летнего возраста, в частности, усыновленных.

Мужчины при аналогичных условиях не смогут претендовать на назначение соответствующего вида пенсии.

Как происходит расчет пенсии работников с/х сферы

Как рассказали в Пенсионном фонде, требования по стажу для назначения льготной пенсии работникам с/х сферы прописаны в ст. 114 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что касается расчета таких пенсий, то он происходит на общих основаниях, на основе:

общего страхового стажа работы;

заработной платы.

Для того, чтобы подтвердить специальный стаж, граждане должны подать в ПФУ соответствующую справку с места работы.

