Пенсії в Україні — кому з сільгосппрацівників гарантують пільгові умови

Людина похилого віку. Фото: Freepik

В Україні законодавство передбачає надання для низки категорій громадян права на отримання пільгової пенсії. Зокрема, такою можливістю можуть скористатися деякі працівники сільського господарства.

Про це йдеться у повідомленні одного з регіональних управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто з сільгосппрацівників має право на пільгові пенсії

За інформацією фонду, правом на пільгову пенсію наділені лише кілька категорій працівників сільської сфери. Зокрема, йдеться про трактористів-машиністів за умови дотримання вимоги щодо обсягу страхового стажу. А саме тих, хто був безпосередньо зайнятий у процесі виробництва сільськогосподарської продукції:

в колгоспах;

радгоспах;

інших підприємствах с/г сфери.

Для чоловіків діють такі вимоги щодо віку та страхового стажу: у разі досягнення 55 років і за наявності стажу у щонайменше 30 років, з яких мінімум 20 років на вищевказаній роботі.

У ПФУ пояснюють, що пільгову пенсію отримають:

працівники, яких оформили на роботу трактористами-машиністами;

є відповідні посвідчення;

були постійно зайняті на тракторах та інших самохідних с/г машинах упродовж повного сезону польових робіт у рослинництві та тваринництві.

Щодо жінок, які працювали трактористками-машиністками, машиністками будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, діють інші вимоги щодо стажу. Вони матимуть право на оформлення пільгової пенсії після досягнення 55 років, якщо є щонайменше 25 років стажу, зокрема 15 років на вказаній роботі.

Окрім того, право на пільгову пенсію мають такі працівники сільського господарства як доярки (оператори машинного доїння) та свинарки-оператори. Щодо вимог, то відповідною можливістю можуть скористатися жінки, якщо працюють в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах с/г сфери, після досягнення 55-річчя, якщо накопичено на таких роботах стажу у мінімум 20 років, за умови дотримання встановлених норм обслуговування.

При цьому чоловікам, які працювали доярами, не передбачене право на пільгову пенсію.

Оформити пенсію на пільгових умовах можуть також багатодітні матері, які зайняті в с/г виробництві та виховали від п’яти дітей до 14-річного віку, зокрема, усиновлених.

Чоловіки за аналогічних умов не зможуть претендувати на призначення відповідного виду пенсії.

Як відбувається розрахунок пенсії працівників с/г сфери

Як розповіли у Пенсійному фонді, вимоги щодо стажу для призначення пільгової пенсії працівникам с/г сфери прописані в ст. 114 закону №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Щодо розрахунку таких пенсій, то він відбувається на загальних підставах, на основі:

загального страхового стажу роботи;

заробітної плати.

Для того, щоб підтвердити спеціальний стаж, громадяни мають подати до ПФУ відповідну довідку з місця роботи.

