Льготы для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в 2025 году — основные изменения

Право на льготы — что изменилось для чернобыльцев в 2025 году
В 2025 году государство продолжает оказывать поддержку пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы в виде различных льгот. Однако некоторые правила претерпели изменения.
Об этом говорится на портале госуслуг iGov.
Какие льготы предусмотрены для разных категорий чернобыльцев
Право на те или иные льготы зависит от категории пострадавших чернобыльцев. Их разделяют на четыре группы.
В частности, первую категорию было предоставлено ликвидаторам, которые работали именно в зоне отчуждения в течение 1986-1990 годов, тем, кто был эвакуирован из опасных территорий и лицам, чья инвалидность связана с аварией и имеет соответствующее подтверждение.
Вторую категорию предоставили участникам ликвидации в 1986-1987 годах, эвакуированным и жителям зон обязательного отселения. Для таких категорий предоставлены следующие льготы:
- 50% льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива, проведение телефона, услуг связи;
- 50% — на продукты первой категории, 25% — второй категории;
- 100% — на стоимость санаторно-курортного лечения, рецептурные лекарства, внеочередное зубопротезирование;
- 100% — на проезд первой категории и 50% — второй категории на транспорте общего пользования (один раз в течение года), 100% — на пригородный транспорт;
- дополнительный ежегодный отпуск на 14 рабочих дней;
- ежегодная помощь на оздоровление.
В третью категорию чернобыльцев внесли ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения продолжительностью до 30 дней в зависимости от года, а также лиц, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия, однако со временем переехали. Им предоставляют следующие льготы:
- 100% на покупку лекарств, санаторно-курортные путевки и внеочередное зубопротезирование. Однако компенсация стоимости продуктов и дополнительный отпуск не предусмотрена;
- ежегодная помощь на оздоровление.
Четвертую категорию дают тем, кто от четырех лет проживал, работал или учился в зоне усиленного радиоэкологического контроля на 1993 год. Они имеют право:
- на 50% скидки на внеочередное зубопротезирование;
- на 100% на медикаменты;
- на ежегодную помощь на оздоровление.
Детям, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, предоставлено право на 100% компенсации санаторно-курортного лечения и лекарства.
Изменения для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в предоставлении льгот ЖКХ
Согласно постановлению правительства №1553 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 г. №389", в 2025 году ввели правило предоставления льгот для всех граждан с учетом среднемесячного общего дохода домохозяйства, в том числе и для пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС первой категории. В связи с этим ПФУ некоторым из них перестал начислять льготы на оплату услуг ЖКХ.
Таким образом, в этом году оформить льготы могут исключительно только те, чей доход на одного человека за последние полгода не превышает сумму 4,24 тыс. грн.
Ранее мы писали, что в этом году украинские граждане могут оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, некоторые могут получить до 50% скидки.
Также сообщали, что те граждане, чей доход не позволяет получить льготу, могут перейти на субсидию. С заявлением необходимо обратиться в ПФУ.
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