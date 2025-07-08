Льготы для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в 2025 году — основные изменения

Денежные купюры и копейки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году государство продолжает оказывать поддержку пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы в виде различных льгот. Однако некоторые правила претерпели изменения.

Об этом говорится на портале госуслуг iGov.

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Какие льготы предусмотрены для разных категорий чернобыльцев

Право на те или иные льготы зависит от категории пострадавших чернобыльцев. Их разделяют на четыре группы.

В частности, первую категорию было предоставлено ликвидаторам, которые работали именно в зоне отчуждения в течение 1986-1990 годов, тем, кто был эвакуирован из опасных территорий и лицам, чья инвалидность связана с аварией и имеет соответствующее подтверждение.

Вторую категорию предоставили участникам ликвидации в 1986-1987 годах, эвакуированным и жителям зон обязательного отселения. Для таких категорий предоставлены следующие льготы:

50% льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива, проведение телефона, услуг связи;

50% — на продукты первой категории, 25% — второй категории;

100% — на стоимость санаторно-курортного лечения, рецептурные лекарства, внеочередное зубопротезирование;

100% — на проезд первой категории и 50% — второй категории на транспорте общего пользования (один раз в течение года), 100% — на пригородный транспорт;

дополнительный ежегодный отпуск на 14 рабочих дней;

ежегодная помощь на оздоровление.

В третью категорию чернобыльцев внесли ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения продолжительностью до 30 дней в зависимости от года, а также лиц, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия, однако со временем переехали. Им предоставляют следующие льготы:

100% на покупку лекарств, санаторно-курортные путевки и внеочередное зубопротезирование. Однако компенсация стоимости продуктов и дополнительный отпуск не предусмотрена;

ежегодная помощь на оздоровление.

Четвертую категорию дают тем, кто от четырех лет проживал, работал или учился в зоне усиленного радиоэкологического контроля на 1993 год. Они имеют право:

на 50% скидки на внеочередное зубопротезирование;

на 100% на медикаменты;

на ежегодную помощь на оздоровление.

Детям, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, предоставлено право на 100% компенсации санаторно-курортного лечения и лекарства.

Изменения для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС в предоставлении льгот ЖКХ

Согласно постановлению правительства №1553 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 г. №389", в 2025 году ввели правило предоставления льгот для всех граждан с учетом среднемесячного общего дохода домохозяйства, в том числе и для пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС первой категории. В связи с этим ПФУ некоторым из них перестал начислять льготы на оплату услуг ЖКХ.

Таким образом, в этом году оформить льготы могут исключительно только те, чей доход на одного человека за последние полгода не превышает сумму 4,24 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в этом году украинские граждане могут оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, некоторые могут получить до 50% скидки.

Также сообщали, что те граждане, чей доход не позволяет получить льготу, могут перейти на субсидию. С заявлением необходимо обратиться в ПФУ.