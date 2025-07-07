Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Комунальні пільги у 50% — кому держава гарантує знижку

Комунальні пільги у 50% — кому держава гарантує знижку

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 08:50
Пільги на комунальні послуги у 2025 році — кому доступна знижка у 50%
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українським громадянам надано можливість подавати заявки на призначення житлово-комунальних пільг. Зокрема, у деяких випадках державна гарантія передбачає надання 50% знижки.

Така інформація міститься на Єдиному порталі державних послуг "Дія".

Реклама
Читайте також:

Кому доступна знижка на комунальні послуги у 50%

На 50% знижку на оплату комунальних послуг мають право члени родин військових, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час військової служби, згідно зі ст. 12 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Оформити таку державну допомогу мають право:

  • батьки військового;
  • один із подружжя;
  • неповнолітні діти;
  • повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;
  • інші утриманці, яким надане право на пенсію у зв'язку із загибеллю чи смертю бійця.

Зокрема, йдеться про надання компенсації з оплати наступних послуг:

  • квартирна плата;
  • послуги ЖКГ(водопостачання, газ, електрика, тепло) в будинках усіх форм власності відповідно до встановлених норм.

Як оформити пільги на комунальні послуги 

Громадянам, які підпадають під вищевказані критерії, слід звернутися до Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг, до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Необхідно мати при собі такі документи та інформацію:

  • дані про загибель/смерть, зникнення безвісти військовослужбовця;
  • свідоцтво про смерть військового;
  • документи, де підтверджуються родинні зв'язки (зокрема, це може бути свідоцтво про шлюб для одного з подружжя);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • висновок судової медекспертизи;
  • постанова про причини загибелі військового;
  • документ про участь бійця в АТО/ООС, відсічі агресії РФ.

"Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті", — йдеться у повідомленні.

Підстави для відмови у наданні допомоги:

  • громадянин не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • дохід родини пільговика в розрахунку на одну людину перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надані залежно від доходу родини.

Раніше ми повідомляли, що громадянам надане право на отримання грошової компенсації за надання неякісного газу у 2025 році. Для цього треба написати спеціальну скаргу. 

Також ми писали, що цьогоріч оформити пільги зможуть тільки ті, чий дохід на одну особу в господарстві за останні пів року не перевищує 4,24 тис. грн. Проте є можливість оформити субсидію. 

комунальні послуги ЖКГ гроші військові пільги
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації