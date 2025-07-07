Пільги на комунальні послуги у 2025 році — кому доступна знижка у 50%

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українським громадянам надано можливість подавати заявки на призначення житлово-комунальних пільг. Зокрема, у деяких випадках державна гарантія передбачає надання 50% знижки.

Така інформація міститься на Єдиному порталі державних послуг "Дія".

Реклама

Читайте також:

Кому доступна знижка на комунальні послуги у 50%

На 50% знижку на оплату комунальних послуг мають право члени родин військових, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час військової служби, згідно зі ст. 12 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Оформити таку державну допомогу мають право:

батьки військового;

один із подружжя;

неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства;

інші утриманці, яким надане право на пенсію у зв'язку із загибеллю чи смертю бійця.

Зокрема, йдеться про надання компенсації з оплати наступних послуг:

квартирна плата;

послуги ЖКГ(водопостачання, газ, електрика, тепло) в будинках усіх форм власності відповідно до встановлених норм.

Як оформити пільги на комунальні послуги

Громадянам, які підпадають під вищевказані критерії, слід звернутися до Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг, до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Необхідно мати при собі такі документи та інформацію:

дані про загибель/смерть, зникнення безвісти військовослужбовця;

свідоцтво про смерть військового;

документи, де підтверджуються родинні зв'язки (зокрема, це може бути свідоцтво про шлюб для одного з подружжя);

свідоцтво про народження дитини;

висновок судової медекспертизи;

постанова про причини загибелі військового;

документ про участь бійця в АТО/ООС, відсічі агресії РФ.

"Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті", — йдеться у повідомленні.

Підстави для відмови у наданні допомоги:

громадянин не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

дохід родини пільговика в розрахунку на одну людину перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надані залежно від доходу родини.

Раніше ми повідомляли, що громадянам надане право на отримання грошової компенсації за надання неякісного газу у 2025 році. Для цього треба написати спеціальну скаргу.

Також ми писали, що цьогоріч оформити пільги зможуть тільки ті, чий дохід на одну особу в господарстві за останні пів року не перевищує 4,24 тис. грн. Проте є можливість оформити субсидію.