Пенсии в Украине — какую процедуру необходимо пройти онлайн до конца года

Украинские пенсионеры, проживающие за границей или на оккупированных территориях, могут потерять начисление выплат с нового года. Чтобы предотвратить такое развитие событий, необходимо пройти процедуру идентификации в видеоформате для подтверждения своей личности до конца декабря 2025 года.

Об этом рассказали в главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области в Telegram.

Требование государства к пенсионерам по подтверждению своей личности

Как отметили в ПФУ, видеоидентификация является процедурой установления специалистами Пенсионного фонда личности получателя государственной выплаты, что гарантирует непрерывность предоставления назначенных выплат.

Касается такое требование пенсионеров и получателей страховых выплат, которые на временной основе проживают за пределами страны или на захваченных оккупантами территориях Украины.

Эти две категории граждан обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию. Одним из возможных вариантов идентификации является видеоконференцсвязь в органах ПФУ. После подачи заявления на прохождение видеоидентификации, с гражданином свяжется работник Пенсионного фонда, чтобы согласовать время и способ ее проведения.

Как записаться на видеоконференцию онлайн

Граждане, которые попали под требование пройти подтверждение своей личности, могут записаться на видеоидентификацию через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

После чего необходимо воспользоваться такой пошаговой инструкцией:

нужно зайти на портал е-услуг ПФУ;

выбрать вкладку в верхней части экрана под названием "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

ознакомиться с информацией о категориях получателей, для которых доступен сервис, и выбрать одну из них, нажав "Продолжить";

в форме на экране необходимо заполнить все поля, обозначенные звездочкой;

далее надо внести данные паспорта/документа, удостоверяющего личность;

адрес электронной почты и номер телефона (для связи с ПФУ);

выбрать одну из программ для видеоразговора: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

указать необходимость переводчика жестового языка или помощи ассистента;

в случае проживания за рубежом нужно поставить соответствующую отметку;

дать согласие на получение сообщений от Пенсионного фонда;

нажать "Подать заявление".

Также к заявлению граждане могут приложить копии идентификационных документов: паспорт, пенсионный документ, идентификационный код, свидетельство о рождении, трудовая книжка (каждый файл должен быть размером не более 1 Мб).

"После обработки заявления на идентификацию, на адрес электронной почты, указанный в заявлении, поступит сообщение о дате и времени проведения сеанса видеоконференции со специалистом Пенсионного фонда Украины", — добавили в пресс-службе управления ПФУ.

