Пенсії в Україні — яку процедуру необхідно пройти онлайн до кінця року

Українські пенсіонери, які мешкають за кордоном або на окупованих територіях, можуть втратити нарахування виплат з нового року. Щоб запобігти такому розвитку подій, необхідно пройти процедуру ідентифікації у відеоформаті для підтвердження своєї особи до кінця грудня 2025 року.

Про це розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області у Telegram.

Вимога держави до пенсіонерів з підтвердження своєї особи

Як зазначили у ПФУ, відеоідентифікація є процедурою встановлення фахівцями Пенсійного фонду особи одержувача державної виплати, що гарантує безперервність надання призначених виплат.

Стосується така вимога пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які на тимчасовій основі проживають за межами країни або на захоплених окупантами територіях України.

Ці дві категорії громадян зобов'язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію. Одним із можливих варіантів ідентифікації є відеоконференцзв’язок в органах ПФУ. Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації, з громадянином зв’яжеться працівник Пенсійного фонду, щоб узгодити час та спосіб її проведення.

Як записатись на відеоконференцію онлайн

Громадяни, які потрапили під вимогу пройти підтвердження своєї особи, можуть записатись на відеоідентифікацію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Після чого необхідно скористатися такою покроковою інструкцією:

потрібно зайти на портал е-послуг ПФУ;

обрати вкладку у верхній частині екрана під назвою "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";

ознайомитися з інформацією щодо категорій отримувачів, для яких доступний сервіс, та обрати одну з них, натиснувши "Продовжити";

у формі на екрані необхідно заповнити усі поля, позначені зірочкою;

далі треба внести дані паспорта/документа, що посвідчує особу;

адресу е-пошти та номер телефону (для зв’язку з ПФУ);

обрати одну з програм для відеорозмови: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

вказати за потреби необхідність перекладача жестової мови чи допомоги асистента;

у разі проживання за кордоном потрібно поставити відповідну позначку;

надати згоду на отримання повідомлень від Пенсійного фонду;

натиснути "Подати заяву".

Також до заяви громадяни можуть додати копії ідентифікаційних документів: паспорт, пенсійний документ, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка (кожен файл має бути розміром не більш ніж 1 Мб).

"Після опрацювання заяви на ідентифікацію, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, надійде повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем Пенсійного фонду України", — додали у пресслужбі управління ПФУ.

