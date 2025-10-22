Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Право на пенсії — дві категорії громадян мають звернутись до ПФУ

Право на пенсії — дві категорії громадян мають звернутись до ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 10:16
Пенсії в Україні — яку процедуру необхідно пройти онлайн до кінця року
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українські пенсіонери, які мешкають за кордоном або на окупованих територіях, можуть втратити нарахування виплат з нового року. Щоб запобігти такому розвитку подій, необхідно пройти процедуру ідентифікації у відеоформаті для підтвердження своєї особи до кінця грудня 2025 року.

Про це розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Вимога держави до пенсіонерів з підтвердження своєї особи 

Як зазначили у ПФУ, відеоідентифікація є процедурою встановлення фахівцями Пенсійного фонду особи одержувача державної виплати, що гарантує безперервність надання призначених виплат.

Стосується така вимога пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які на тимчасовій основі проживають за межами країни або на захоплених окупантами територіях України.

Ці дві категорії громадян зобов'язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію. Одним із можливих варіантів ідентифікації є відеоконференцзв’язок в органах ПФУ. Після подачі заяви на проходження відеоідентифікації, з громадянином зв’яжеться працівник Пенсійного фонду, щоб узгодити час та спосіб її проведення.

Як записатись на відеоконференцію онлайн 

Громадяни, які потрапили під вимогу пройти підтвердження своєї особи, можуть записатись на відеоідентифікацію через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Після чого необхідно скористатися такою покроковою інструкцією:

  • потрібно зайти на портал е-послуг ПФУ; 
  • обрати вкладку у верхній частині екрана під назвою "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";
  • ознайомитися з інформацією щодо категорій отримувачів, для яких доступний сервіс, та обрати одну з них, натиснувши "Продовжити";
  • у формі на екрані необхідно заповнити усі поля, позначені зірочкою;
  • далі треба внести дані паспорта/документа, що посвідчує особу;
  • адресу е-пошти та номер телефону (для зв’язку з ПФУ);
  • обрати одну з програм для відеорозмови: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • вказати за потреби необхідність перекладача жестової мови чи допомоги асистента;
  • у разі проживання за кордоном потрібно поставити відповідну позначку;
  • надати згоду на отримання повідомлень від Пенсійного фонду;
  • натиснути "Подати заяву".

Також до заяви громадяни можуть додати копії ідентифікаційних документів: паспорт, пенсійний документ, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, трудова книжка (кожен файл має бути розміром не більш ніж 1 Мб).

"Після опрацювання заяви на ідентифікацію, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, надійде повідомлення про дату та час проведення сеансу відеоконференції з фахівцем Пенсійного фонду України", — додали у пресслужбі управління ПФУ.

Раніше ми писали, що пенсіонерам пояснили, коли передбачений перерахунок виплат тим, хто продовжує працювати. Перегляд виплат має відбутися на основі нового стажу та заробітку.  

Також ми розповідали, хто має право на більші мінімальні пенсійні виплати у 2025 році. Зокрема, декому держава виплачує щонайменше 7 тис. грн.  

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації