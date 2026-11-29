Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

В восьми регионах Украины при областных военных администрациях действуют специальные комиссии, которые принимают документы, дающие право на назначение пенсионной доплаты в размере 2 900 грн. Для того чтобы такие выплаты начали начисляться с 2027 года, необходимо соответствовать определенным требованиям и обратиться в комиссию до конца текущего года.

О том, кто имеет право на выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому назначат 2 900 грн с 2027 года

Согласно информации Кабинета министров, в Украине продлили действие экспериментального проекта, позволяющего гражданам восстановить право на получение доплат.

Речь идет о выплатах, которые назначаются в соответствии со ст. 39 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Их получают ежемесячно неработающие пенсионеры со статусом "пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС".

Закон гарантирует соответствующие выплаты тем, кто проживал по состоянию на 26 апреля 1986-го или в период с 26 апреля 1986-го по 1 января 1993-го на территории населенных пунктов, входящих:

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В зону безусловного или обязательного отселения; В зону гарантированного добровольного отселения.

Однако не все граждане получают такие доплаты к пенсиям. Речь идет о ситуациях, когда по разным причинам они не имеют возможности подтвердить свое законное право на выплаты.

Для таких лиц срок предоставления документов и внесения информации в реестры территориальных громад о периодах и адресах проживания продлили до 31 декабря 2026 года.

Благодаря такому экспериментальному механизму граждане смогут официально зафиксировать факт проживания.

Куда обращаться для подтверждения права на надбавки к пенсиям

Граждане, подпадающие под эти условия, могут обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях. Они должны внести соответствующие сведения в госреестр на основании представленных доказательств.

После внесения комиссиями таких данных по месту, где гражданин фактически проживал в указанный период, ПФУ сможет назначить доплату к пенсии.

Для этого были созданы комиссии при областных военных администрациях в следующих областях:

в Волынской;

в Житомирской;

в Киевской;

в Ровенской;

в Сумской;

в Черкасской;

в Черновицкой;

в Черниговской.

Как изменится размер надбавки к пенсии с 2027 года

В 2026 году размер надбавки составляет 2 595 грн, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года.

Поскольку правительство заложило в проект закона "О Госбюджете-2027" более высокий уровень прожиточного минимума, сумма надбавки должна увеличиться. Новый показатель установлен на уровне 2 878 грн.

Документ ожидает второго чтения в парламенте. В случае его принятия ПФУ начнет начислять ежемесячную надбавку гражданам со статусом "пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС" в размере почти 2 900 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что родственники военнослужащего могут рассчитывать на 30% от суммы его денежного довольствия. Такие выплаты могут быть назначены в случае его гибели или смерти в результате несчастного случая, произошедшего не во время несения службы. Для этого необходимо лично обратиться в ПФУ.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие правила действуют в Украине в отношении внесения добровольных пенсионных взносов для выкупа стажа. По данным ПФУ, любой желающий может начать уплачивать взносы. Увеличить стаж таким образом можно даже тем, кто находится за границей. Один месяц стажа стоит 1 902 грн.