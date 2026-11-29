Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У восьми регіонах України при обласних військових адміністраціях функціонують спеціальні комісії, які приймають документи, що дадуть право на призначення пенсійної доплати у 2 900 грн. Для того, щоб такі виплати почали нараховувати з 2027 року, необхідно відповідати певним вимогам та звернутись до комісій до кінця поточного року.

Про те, хто має право на виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому призначать 2 900 грн з 2027 року

Згідно з інформацією Кабінету міністрів, в Україні продовжили дію експериментального проєкту, що дає можливість громадянам відновити право на отримання доплат.

Йдеться про виплати, які призначають за ст. 39 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Їх отримують на щомісячній основі непрацюючі пенсіонери зі статусом "постраждалого через аварію на ЧАЕС".

Закон гарантує відповідні виплати тим, хто мешкав станом на 26 квітня 1986-го/в період з 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993-го на територіях населених пунктів, що входять:

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У зону безумовного чи обов'язкового відселення; У зону гарантованого добровільного відселення.

Однак не всі громадяни отримують такі доплати до пенсій. Йдеться про ситуації, коли з різних причин не мають змоги підтвердити своє законне право на виплати.

Для таких осіб термін для надання документів та внесення інформації до реєстрів територіальних громад про періоди та адреси проживання продовжили до 31 грудня 2026 року.

Завдяки такому експериментальному механізму громадяни зможуть офіційно зафіксувати факт проживання.

Куди звертатись для підтвердження права на доплати до пенсій

Громадяни, які підпадають під умови, можуть звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністрацій. Вони мають внести відповідні відомості до держреєстру на основі поданих доказів.

Після внесення комісіями таких даних за місцем, де громадянин фактично мешкав в зазначений період, ПФУ зможе призначити доплату до пенсії.

Для цього створили комісії при обласних військових адміністраціях у таких областях:

у Волинській;

у Житомирській;

у Київській;

у Рівненській;

у Сумській;

у Черкаській;

у Чернівецькій;

у Чернігівській.

Як зміниться сума надбавки до пенсії з 2027 року

У 2026 році розмір надбавки становить 2 595 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Оскільки уряд заклав до проєкту закону "Про Держбюджет-2027" вищий рівень прожиткового мінімуму, сума надбавки має зрости. Новий показник встановлений на рівні 2 878 грн.

Документ чекає друге читання у парламенті. У разі його ухвалення ПФУ почне нараховувати щомісячну надбавку громадянам зі статусом "постраждалого через аварію на ЧАЕС" у майже 2 900 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що рідні військовослужбовця можуть розраховувати на 30% від суми його грошового забезпечення. Такі виплати можуть призначити у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок не під час несення служби. Для цього слід особисто звернутися до ПФУ.

Ще Новини.LIVE писали про те, які діють правила внесення добровільних пенсійних внесків в Україні для купівлі стажу. За даними ПФУ, будь-хто може почати сплачувати внески. Збільшити стаж таким чином можна навіть тим, хто перебуває за кордоном. Один місяць стажу коштує 1 902 грн.