Пенсия за выслугу лет: какой требуют стаж и кому могут отказать

В 2026 году некоторые граждане могут выйти на "заслуженный отдых" раньше общего пенсионного возраста, ведь ряд должностей и профессий дают право на оформление пенсии по выслуге лет. Однако в некоторых случаях могут отказать в ее назначении.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Какие профессии дают право на пенсию по выслуге лет

Согласно информации ПФУ, ключевым условием, дающим право на назначение пенсии за выслугу лет является наличие специального трудового стажа работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, которые дают право на ее оформление. Речь идет о:

Работниках образования, здравоохранения и соцобеспечения — стаж работы от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года; Диспетчеров, осуществляющих управление воздушным движением — необходимо иметь мужчинам специальный стаж работы не менее 35 лет, женщинам — не менее 30 лет; Работников инженерно-технический состава гражданской авиации — при наличии соответствующей выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года, у женщин от 20 лет на 1 апреля 2015 года до 21 года 6 месяцев на 11 октября 2017 года; Работников железнодорожного транспорта и метро — надо иметь стаж для мужчин — не менее 30 лет, для женщин — не менее 25 лет; Граждан, занятых на полевых и геологоразведочных работах — при наличии стажа для мужчин от 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на льготных работах (по списку №2), для женщин — не менее 25 лет, из которых минимум 10 лет на льготных работах; Артистов — стаж творческой деятельности от 20 до 35 лет; Спортсменов — при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывание в составе сборных команд не менее 6 лет.

Исчерпывающий список и условия назначения соответствующих выплат прописаны в законе "О пенсионном обеспечении".

Бывают ситуации, когда гражданам могут отказать в оформлении пенсии за выслугу лет. Такое может произойти если:

работник не достиг установленного законодательством возраста (для соответствующей профессии/должности);

отсутствует необходимый по законодательству стаж работы на должностях, дающих возможность оформления пенсии за выслугу лет;

отсутствуют документы с подтверждением стажа работы на соответствующих должностях.

Согласно правилам, пенсию за выслугу лет назначают при условии увольнения с должности, дающей право на такие выплаты.

Также важно знать, что, если гражданин снова трудоустроится на соответствующую должность, то выплату пенсии прекратят на весь период работы. В частности, учитель, который вышел на пенсию за выслугу лет и снова вернулся работать на такую же работу, пенсии не будет иметь.

Куда обратиться за назначением пенсии за выслугу лет

Работники, имеющие право на пенсионные выплаты за выслугу лет, должны подать заявление в Пенсионный фонд:

лично в любой сервисный центр ПФУ;

через сайт ПФУ, портал госуслуг "Дія".

К заявлению необходимо будет приложить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

информацию о месте проживания;

трудовую книжку, другие документы, что смогут подтвердить стаж работы;

дополнительные документы.

