Пенсія за вислугу років: який вимагають стаж та кому можуть відмовити

Жінка похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі громадяни можуть вийти на "заслужений відпочинок" раніше за загальний пенсійний вік, адже низка посад та професій дають право на оформлення пенсії за вислугою років. Проте у деяких випадках можуть відмовити у її призначенні.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Які професії дають право на пенсію за вислугою років

Згідно з інформацією ПФУ, ключовою умовою, що дає право на призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального трудового стажу роботи, набутого в закладах і на посадах, які дають право на її оформлення. Йдеться про:

Працівників освіти, охорони здоров’я та соцзабезпечення — стаж роботи від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року; Диспетчерів, які здійснюють управління повітряним рухом — необхідно мати чоловікам спеціальний стаж роботи не менше 35 років, жінкам — не менше 30 років; Працівників інженерно-технічний складу цивільної авіації — за наявності відповідної вислуги у чоловіків від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року, у жінок від 20 років на 1 квітня 2015 року до 21 року 6 місяців на 11 жовтня 2017 року; Працівників залізничного транспорту та метро — треба мати стаж для чоловіків — не менше 30 років, для жінок — не менше 25 років; Громадян, зайнятих на польових та геологорозвідувальних роботах — за наявності стажу для чоловіків від 30 років, з яких не менш ніж 12 років 6 місяців на пільгових роботах (за списком №2), для жінок — не менш ніж 25 років, з яких мінімум 10 років на пільгових роботах; Артистів — стаж творчої діяльності від 20 до 35 років; Спортсменів — за наявності стажу не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд не менше 6 років.

Вичерпний список та умови призначення відповідних виплат прописані у законі "Про пенсійне забезпечення".

Бувають ситуації, коли громадянам можуть відмовити в оформленні пенсії за вислугу років. Таке може статися якщо:

Читайте також:

працівник не досягнув встановленого законодавством віку (для відповідної професії/посади);

відсутній необхідний за законодавством стаж роботи на посадах, що дають можливість оформлення пенсії за вислугу років;

відсутні документи з підтвердженням стажу роботи на відповідних посадах.

Згідно з правилами, пенсію за вислугу років призначають за умови звільнення з посади, що дає право на такі виплати.

Також важливо знати, що, якщо громадянин знову працевлаштується на відповідну посаду, то виплату пенсії припинять на весь період роботи. Зокрема, вчитель, який вийшов на пенсію за вислугу років і знову повернувся працювати на та таку ж роботу, пенсії не матиме.

Куди звернутися за призначенням пенсії за вислугу років

Працівники, які мають право на пенсійні виплати за вислугу років, повинні подати заяву до Пенсійного фонду:

особисто у будь-який сервісний центр ПФУ;

через портал ПФУ, портал держпослуг "Дія".

До заяви необхідно буде додати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

інформацію про місце проживання;

трудову книжку, інші документи, що зможуть підтвердити стаж роботи;

додаткові документи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може не отримати пенсію у травні 2026 року. За даними ПФУ, деякі громадяни можуть зіткнутися з призупиненням виплат через необхідність перевірки та уточнення персональних даних. Заходи обмеження застосовують для ідентифікації отримувачів.

Ще Новини.LIVE писали, що непрацюючим військовим пенсіонерам передбачене право на доплату у розмірі 50% від суми прожиткового мінімуму (1 297 грн). Такі суми нарахують у разі, якщо на утриманні перебувають непрацездатні члени родини.