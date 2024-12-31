Пенсии в Украине — новые требования для назначения в 2025 году

Пожилая женщина Фото: Freepik

В 2025 году изменятся правила назначения пенсии по возрасту, что определяется в зависимости от количества страхового стажа при достижении определенного возрастного барьера, предусмотренного законом. Это связано с ужесточением требований к страховому стажу, который ежегодно растет.

Это прописано в законе №1058-IV от 09.07.2003 года.

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Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Так, согласно статье 26 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ежегодно стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, должен увеличиваться на 12 месяцев. Конечная цель — в 2028 году выйти на стаж в 35 лет.

Пенсию по возрасту в 2025-м получат лица при следующих условиях:

в 60 лет — есть не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года — есть минимум 22 лет стажа;

в 65 лет — есть не менее 15 лет страхового стажа.

Как подать заявление для оформления пенсии

Пенсию по возрасту гражданам назначают на основе обращения человека со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, при условии, что обратился не позднее трех месяцев от наступления соответствующего возраста.

Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии и дополнительные документы. Это можно сделать:

дистанционно — через портал е-услуг Пенсионного фонда;

лично через любой сервисный центр органов ПФУ, независимо от адреса проживания, регистрации или пребывания лица.

Также нужно собрать такой пакет документов:

паспорт гражданина/ID-карта;

идентификационный код;

документы, где речь идет о стаже (это может быть трудовая книжка, дипломы об учебе, военный билет);

справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выплата будет через банк);

фото для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке, если была изменена фамилия;

документы, подтверждающие особый статус заявителя (удостоверение ветерана, Почетного донора, документ о наличии особых заслуг перед родиной).

Однако следует заметить, если в реестре застрахованных лиц есть информация о страховом стаже, полученном до 2004 года (работодатель или застрахованное лицо подали для оцифрования трудовую книжку или другие документы), то пенсию по возрасту после достижения 60-летия при наличии необходимого количества стажа назначат автоматически, то есть без специального обращения.

Напомним, известно, на какую сумму пенсионной выплаты смогут рассчитывать украинцы, если зарплата составляет 15 тыс. гривен. Выплата зависит от ряда факторов, в частности размера заработной платы.

Ранее мы писали, что в следующем году сумма максимальной пенсии не будет расти. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума будет неизменным.