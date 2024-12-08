Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень arrow

Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень

8 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто з пенсіонерів отримує 23 тис. гривень
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні невелика кількість громадян отримує вищі пенсії. Їм нараховують максимально можливі виплати у 23 тис. гривень щомісяця, тоді як близько чверті із понад десяти мільйонів пенсіонерів отримують пенсію у сумі 2,76 тис. гривень.

Це прописано у законі "Про Державний бюджет України" на 2024 рік.

Читайте також:

Хто з українців отримає 23 тис. грн

Йдеться про нарахування максимального розміру пенсій для чотирьох категорій громадян. А саме для:

  • державних службовців;
  • працівників місцевого самоврядування;
  • народних депутатів;
  • науковців.

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", така виплата за законом становить десять прожиткових мінімумів.

Цього року сума максимальної пенсії зросла на 268 гривень, адже підвищився прожитковий мінімум. Так, відповідно до державного бюджету, його сума становить 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. гривень.

Сума максимальної виплати підвищилась на 2,68 тис. гривень, через це розмір максимальної пенсії сягнув 23,61 тис. гривень, а раніше становив 20,93 тис. гривень.

Зокрема, держслужбовцям пенсію призначають у розмірі 60% суми їх заробітної плати, до якої включені всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування. Однак, з огляду на закон, максимально отримують 23,61 тис. гривень.

Як зміняться пенсії у 2025 році

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, розміри прожиткового мінімуму не зміняться, тому мінімальна та пенсія залишаться на рівні 2024 року.

Ба більше, як йдеться у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, цей показник не переглядатимуть аж до 2028 року.

Заморожені показники позначаться не тільки на пенсійних виплатах та доплатах, які прив'язані до прожиткового мінімуму та заробітної плати. Також не підвищиться соцдопомога з інвалідності та інші держвиплати.

Проте влада обіцяє провести індексацію наступного року. Реальне осучаснення пенсій становитиме не більше 13%.

Нагадаємо, законодавство передбачає, що пенсію по втраті годувальника перераховують батькам або комусь з подружжя у разі досягнення пенсійного віку або інвалідності. Окрім того, незалежно від віку і працездатності, кошти можуть отримати і родичі.

Також ми писали, що декого з пенсіонерів можуть залишити без виплат, якщо за десять днів не поінформують про певні зміни. Це може статися, якщо людина не повідомить про працевлаштування.

виплати пенсії гроші пенсіонери бюджет держслужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні

06:35 Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі

06:35 Матеріал із людської крові допоможе швидше лікувати переломи

06:33 Порушення гарантій мобілізованому — покарання для роботодавців

06:10 Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:01 Клієнти Ощадбанку у відчаї — шахраї крадуть гроші, банк не реагує

05:44 Повстанці в Сирії увійшли в Дамаск, Асад тим часом полетів

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

06:40 Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні

06:35 Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі

06:35 Матеріал із людської крові допоможе швидше лікувати переломи

06:33 Порушення гарантій мобілізованому — покарання для роботодавців

06:10 Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:01 Клієнти Ощадбанку у відчаї — шахраї крадуть гроші, банк не реагує

05:44 Повстанці в Сирії увійшли в Дамаск, Асад тим часом полетів

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут