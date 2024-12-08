Пенсії в Україні — хто з пенсіонерів отримує 23 тис. гривень

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні невелика кількість громадян отримує вищі пенсії. Їм нараховують максимально можливі виплати у 23 тис. гривень щомісяця, тоді як близько чверті із понад десяти мільйонів пенсіонерів отримують пенсію у сумі 2,76 тис. гривень.

Це прописано у законі "Про Державний бюджет України" на 2024 рік.

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Йдеться про нарахування максимального розміру пенсій для чотирьох категорій громадян. А саме для:

державних службовців;

працівників місцевого самоврядування;

народних депутатів;

науковців.

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", така виплата за законом становить десять прожиткових мінімумів.

Цього року сума максимальної пенсії зросла на 268 гривень, адже підвищився прожитковий мінімум. Так, відповідно до державного бюджету, його сума становить 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. гривень.

Сума максимальної виплати підвищилась на 2,68 тис. гривень, через це розмір максимальної пенсії сягнув 23,61 тис. гривень, а раніше становив 20,93 тис. гривень.

Зокрема, держслужбовцям пенсію призначають у розмірі 60% суми їх заробітної плати, до якої включені всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування. Однак, з огляду на закон, максимально отримують 23,61 тис. гривень.

Як зміняться пенсії у 2025 році

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, розміри прожиткового мінімуму не зміняться, тому мінімальна та пенсія залишаться на рівні 2024 року.

Ба більше, як йдеться у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, цей показник не переглядатимуть аж до 2028 року.

Заморожені показники позначаться не тільки на пенсійних виплатах та доплатах, які прив'язані до прожиткового мінімуму та заробітної плати. Також не підвищиться соцдопомога з інвалідності та інші держвиплати.

Проте влада обіцяє провести індексацію наступного року. Реальне осучаснення пенсій становитиме не більше 13%.

Нагадаємо, законодавство передбачає, що пенсію по втраті годувальника перераховують батькам або комусь з подружжя у разі досягнення пенсійного віку або інвалідності. Окрім того, незалежно від віку і працездатності, кошти можуть отримати і родичі.

Також ми писали, що декого з пенсіонерів можуть залишити без виплат, якщо за десять днів не поінформують про певні зміни. Це може статися, якщо людина не повідомить про працевлаштування.