Пенсії в Україні — які вимоги для нарахування виплати у 9 тис. грн

Людина похилого віку. Фото: Freepik

В Україні мінімальний розмір пенсії становить 2,36 тис. грн, а в середньому виплати дорівнюють 6,43 тис. грн. Водночас, існує категорія громадян, якій гарантують мінімальний розмір пенсії, що перевищує 9 тис. грн щомісяця.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Що варто знати про пенсії з інвалідності

Виплати українських громадян на заслуженому відпочинку регулюються нормами закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". На особливу фінансову підтримку можуть розраховувати лише кілька категорій громадян за наявності інвалідності. Цей факт дає гарантію на найвищі виплати для військових та чорнобильців.

Прості громадяни можуть розраховувати на пенсії з інвалідності, що залежать від групи, страхового стажу. Так, норми закону передбачають право на такий відсоток від розміру пенсії за віком:

особам з інвалідністю першої групи — 100%;

другої групи — 90%;

третьої групи — 50%.

Право на виплати надають громадянам, які мають від одного до 15 років стажу — тривалість прив'язана до віку, коли саме була встановлена інвалідність. Її призначають з дати встановлення інвалідності, якщо звернення було подане протягом трьох місяців, якщо пізніше — з дати подання заяви.

Підвищені пенсії для військовослужбовців

Водночас, військовослужбовцям надається право на виплати незалежно від терміну служби, якщо інвалідність було отримано під час її несення та упродовж трьох місяців після звільнення. Пенсію також призначають, якщо хвороба чи травма, через що виникла інвалідність, пов’язана зі службою. Суми залежать від причини інвалідності для бійців, які постраждали через війну:

100% — від заробітної плати для першої групи;

80% — від зарплати для другої групи;

60% — від зарплатні для третьої групи.

Решті надають менші виплати: передбачається 70% від заробітної плати для першої групи, 60% — для другої і 40% — для третьої. Мінімальна пенсія для військових третьої групи становить 9,4 тис. грн на місяць.

Посилена підтримка чорнобильців

Для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, передбачені окремі вимоги. Такій категорії осіб пенсію обчислюють на основі отримання доходів в зоні відчуження у 1986-1990 роках або з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати в Україні.

Мінімальний розмір для цієї категорії громадян (третя група інвалідності) становить 6 тис. грн, а для ліквідаторів — до 10,49 тис. грн. У 2025 році мінімальний розмір для ліквідаторів першої групи дорівнює 17,48 тис. грн.

Призначає пенсійні виплати за інвалідністю цивільним, військовим та особам, пов’язаним з аварією на Чорнобильській АЕС, Пенсійний фонд.

