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Главная Финансы Право на пенсию в 60 лет — кому могут отказать в 2025 году

Право на пенсию в 60 лет — кому могут отказать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 06:10
Выход на пенсию в 60 лет — почему могут отказать в таком праве
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупреждают, что в 2025 году не все граждане, которые достигнут 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых. Такая неприятность может постигнуть, если не будет хватать хотя бы одного месяца в имеющемся объеме страхового стажа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ в Facebook.

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Сколько стажа необходимо иметь для выхода на пенсию в 2025 году

Согласно правилам, условия относительно права оформления пенсии ежегодно ужесточают. Для каждого возраста предусмотрена соответствующая продолжительность стажа, которая дает право на назначение пенсионной выплаты.

Так, согласно закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком стаж.

В 2025 году необходимо иметь такое количество страхового стажа:

  • для того, чтобы начать получать пенсию в 60 лет — необходимо накопить ровно 32 года стажа;
  • для того, чтобы иметь право оформить пенсию в 63 года — нужно иметь от 22 до 32 лет стажа;
  • для того, чтобы иметь возможность выйти на заслуженный отдых в 65 лет — необходимо иметь минимально 15 лет стажа.

Ежегодно к этим требованиям добавляется один год. Поэтому к 2028 году для того, чтобы иметь право оформить пенсию в 60 лет, нужно будет накопить 35 лет стажа.

В связи с этим, тем, кому в этом году исполнится 60 лет, однако стажа будет меньше, чем 32 года хотя бы в несколько месяцев, и не будет возможности работать дальше, оформить пенсию будет невозможно. Такое право возникнет только с 63 лет.

Как украинцам вовремя выйти на пенсию

В ПФУ объяснили, что, для того, чтобы не терять на несколько лет право на пенсию, можно докупить необходимое количество страхового стажа. При этом сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью других.

Согласно нормам законодательства, лицам, которые достигли 16-летнего возраста и не относятся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, можно воспользоваться правом на добровольную уплату страховых взносов.

Такие добровольные взносы должны уплачиваться в соответствии с договором о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, который нужно заключить с Пенсионным фондом.

Сделать это можно через портал е-услуг ПФУ.

Суммы взносов будут учтены за месяц, когда поступили средства на счет Пенсионного фонда. Этот месяц зачислят в стаж для исчисления пенсии.

"Обратите внимание! Добровольные взносы можно уплатить до приобретения права на пенсию по возрасту, то есть до исполнения 60 лет. В противном случае пенсия будет назначена в 63 года", — добавили в фонде.

Ранее мы писали, что украинцы, которые работают во вредных условиях, имеют право оформить пенсию до 60 лет. Для этого нужно подтвердить специальный стаж соответствующими документами, на основе записей в трудовой книжке.

Также мы рассказывали о трех категориях граждан, которые получат дополнительно 1 тыс. грн к пенсии в августе 2025 года. В частности, речь идет о пострадавших участниках Революции Достоинства.

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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