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Головна Фінанси Право на пенсію у 60 років — кому можуть відмовити у 2025 році

Право на пенсію у 60 років — кому можуть відмовити у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:10
Вихід на пенсію у 60 років — чому можуть відмовити у такому праві
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попереджають, що у 2025 році не всі громадяни, які досягнуть 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок. Така прикрість може спіткати, якщо не вистачатиме хоча б одного місяця в наявному обсязі страхового стажу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ у Facebook.

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Скільки стажу необхідно мати для виходу на пенсію у 2025 році

Згідно з правилами, умови щодо права оформлення пенсії щороку посилюють. Для кожного віку передбачена відповідна тривалість стажу, яка дає право на призначення пенсійної виплати. 

Так, згідно з законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною стаж. 

У 2025 році необхідно мати таку кількість страхового стажу:

  • для того, щоб почати отримувати пенсію у 60 років — необхідно накопичити рівно 32 роки стажу;
  • для того, щоб мати право оформити пенсію у 63 роки — потрібно мати від 22 до 32 років стажу;
  • для того, щоб мати змогу вийти на заслужений відпочинок у 65 років — необхідно мати мінімально 15 років стажу.

Щороку до цих вимог додається один рік. Тому до 2028 року для того, щоб мати право оформити пенсію у 60 років, потрібно буде мати 35 років стажу. 

У зв'язку з цим, тим, кому цьогоріч виповниться 60 років, однак стажу буде менше, ніж 32 роки бодай у кілька місяців, і не буде змоги працювати надалі, оформити пенсію буде неможливо. Таке право виникне лише з 63 років. 

Як українцям вчасно вийти на пенсію

У ПФУ пояснили, що, для того, щоб не втрачати на кілька років право на пенсію, можна докупити необхідну кількість страхового стажу. При цьому зробити це можна як самостійно, так і за допомогою інших.

Згідно з нормами законодавства, особам, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, можна скористатися правом на добровільну сплату страхових внесків. 

Такі добровільні внески мають сплачуватися відповідно до договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що потрібно укласти з Пенсійним фондом.

Зробити це можна через портал е-послуг ПФУ.  

Суми внесків будуть враховані за місяць, коли надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду. Цей місяць зарахують до стажу для обчислення пенсії.

"Зверніть увагу! Добровільні внески можна сплатити до набуття права на пенсію за віком, тобто до виповнення 60 років. В іншому випадку пенсію буде призначено в 63 роки", — додали у фонді.

Раніше ми писали, що українці, які працюють у шкідливих умовах, мають право оформити пенсію до 60 років. Для цього потрібно підтвердити спеціальний стаж відповідними документами, на основі записів у трудовій книжці. 

Також ми розповідали про три категорії громадян, які отримають додатково 1 тис. грн до пенсії у серпні 2025 року. Зокрема, йдеться про  постраждалих учасників Революції Гідності.  

виплати пенсії ПФУ гроші стаж
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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