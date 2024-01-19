Пенсии в 2024 году — какие документы требуют для назначения выплат

Пожилые люди. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде рассказали, какие документы необходимы для назначения пенсии в 2024 году. В частности, уточнили, когда предоставление справки о зарплате до 1 июля 2000 года обязательно.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Источник: ПФУ

Соответствующий вопрос регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, при исчислении пенсии учитывают заработок гражданина за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года. Заработную плату за этот период исчисляют по информации госреестра застрахованных лиц.

В то же время, специалисты объяснили, когда обязательна, а когда предоставляется по желанию, справка о заработной плате до вышеуказанного периода.

Как отмечают в ПФУ, в органах фонда требуют в обязательном порядке справку о зарплате за любые 60 месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года, если у гражданина после этой даты насчитывается меньше в трудовом наследии, чем пять лет страхового стажа. .

В то время как в остальных случаях такую справку не потребуют, человек может предоставить ее только по желанию. В частности, если во время работы до июля 2000 украинец имел высокую зарплату или была работа по совместительству, то на основе предоставленных справок о заработке специалисты учтут зарплату со всех мест работы.

Однако если окажется, что согласно предоставленной по желанию справки зарплата была ниже, чем после июля 2000 года, то размер пенсии можно вычислить, не считая ее.

Граждане могут обратиться за справкой о зарплате на предприятие, учреждение или организацию, где работали. Ее предоставляют на основании различных лицевых счетов, платежных данных и других документов, где зафиксирована начисленная и уплаченная заработная плата. В то же время, если предприятие, где гражданин работал, закрылось, справку о заработке должен выдать их правопреемник или архивные учреждения.

Также важным нюансом является то, что справку о зарплате учтут исключительно при условии подтверждения первичными документами с прежнего места работы.

Документы для назначения пенсии в 2024 году

Назначение пенсионной выплаты по возрасту состоится на основе следующих обязательных документов:

Заявления о назначении пенсии (стандартная форма, предоставляемая в органах Пенсионного фонда).

Паспорта гражданина Украины или ID-карты.

Справки о месте регистрации или проживания гражданина, официальной справки переселенца.

Идентификационного номера.

Трудовой книги.

Справки о зарплате за 60 месяцев непрерывно по 30.06.2000 (по желанию гражданина).

Документов, подтверждающих трудовой стаж с 1 января 2004 года (в частности, диплома об очном обучении, военном билете).

документов о получении особого статуса (для лиц с инвалидностью, чернобыльцев, военнослужащих (если есть).

Двух цветных фотографий размером 4×6 см для будущего пенсионного удостоверения.

Реквизитов открытого пенсионного (социального) счета в финучреждении.

Онлайн-заявление на назначение пенсии

В 2024 году гражданам доступна возможность предоставления заявления на оформление пенсии в цифровом виде на портале е-услуг Пенсионного фонда.

В таком случае потребуется наличие;

квалифицированной электронной подписи (КЭП);

сканированных копий требуемых документов.

Больше о пенсиях

Напомним, украинские пенсионеры в 2024 году могут получать, кроме обычных пенсий, еще и дополнительные. Речь идет о благотворительной пенсии, которую платят меценаты.

Также мы писали, что в Украине с января 2024 года усилились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.