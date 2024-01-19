Пенсії у 2024 році — які документи вимагають для призначення виплат

Люди похилого віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді розповіли, які документи необхідні для призначення пенсії у 2024 році. Зокрема, уточнили, коли надання довідки про зарплату до 1 липня 2000 року є обов'язковою.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Джерело: ПФУ

Відповідне питання регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, під час обчислення пенсії враховують заробіток громадянина за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року. Заробітну платню за цей період обчислюють за інформацією держреєстру застрахованих осіб.

Водночас фахівці пояснили, коли обов’язкова, а коли надається за бажанням, довідка про заробітну плату до вищевказаного періоду.

Як зазначають у ПФУ, в органах фонду вимагають в обов’язковому порядку довідку про зарплату за будь-які 60 місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року, якщо в громадянина після цієї дати налічується менше у трудовому доробку, аніж п’ять років страхового стажу.

Тоді як у решті випадків таку довідку не вимагатимуть, людина може надати її тільки за бажанням. Зокрема, якщо під час роботи до липня 2000 року українець мав високу зарплату або була робота за сумісництвом, то на основі наданих довідок про заробіток фахівці врахують зарплатню з усіх місць роботи.

Проте, якщо виявиться, що відповідно до наданої за бажанням довідки зарплатня була нижча, ніж після липня 2000 року, то розмір пенсії можна обчислити, не враховуючи її.

Громадяни можуть звернутися за довідкою про зарплату на підприємство, установу чи організацію, де працювали. Її надають на підставі різноманітних особових рахунків, платіжних даних та інших документів, де зафіксовано нараховану та сплачену заробітну плату. Водночас, якщо підприємство, де громадянин працював, закрилось, то довідку про заробіток має видати їхній правонаступник або архівні установи.

Також важливим нюансом є те, що довідку про зарплату врахують виключно за умови підтвердження первинними документами з колишнього місця роботи.

Документи для призначення пенсії у 2024-му

Призначення пенсійної виплати за віком відбудеться на основі таких обов’язкових документів:

Заяви про призначення пенсії (стандартна форма, яку надають в органах Пенсійного фонду).

Паспорта громадянина України чи ID-картки.

Довідки про місце реєстрації чи проживання громадянина, офіційної довідки переселенця.

Ідентифікаційного номера.

Трудової книжки.

Довідки про зарплату за 60 місяців безперервно до 30.06.2000 (за бажанням громадянина).

Документів, що підтверджують трудовий стаж з 1 січня 2004-го (зокрема, диплома про очне навчання, військового квитка).

Документів про отримання особливого статусу (для осіб з інвалідністю, чорнобильців, військовослужбовців (якщо є).

Двох кольорових фотографій розміром 4×6 см для майбутнього пенсійного посвідчення.

Реквізитів відкритого пенсійного (соціального) рахунку у фінустанові.

Онлайн-заява на призначення пенсії

У 2024 році громадянам доступна можливість надання заяви на оформлення пенсії у цифровому вигляді на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

У такому випадку знадобиться наявність;

кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

сканованих копій необхідних документів.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українські пенсіонери у 2024 році можуть отримувати, окрім звичайних пенсій, ще й додаткові. Йдеться про благодійну пенсію, яку сплачують меценати.

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