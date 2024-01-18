Пенсії стануть на 20-50% менші — у кого з українців відберуть гроші

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Українських пенсіонерів за певних умов можуть позбавляти 20% чи 50% від загальної суми виплати, також можуть взагалі призупиняти нарахування пенсій. Експерти розповіли, як зберегти свої "кревні".

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Коли відберуть 20% від суми

Як зазначають фахівці, йдеться про вираховування суми з пенсійних коштів у випадку відповідних судових рішень.

Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з пенсійних грошей частка відрахування у різних ситуаціях не може бути вища за 20% чи 50%. У першому випадку відрахування відбувається на основі однієї причини, у другому — чотирьох підстав.

20% від загальної суми виплати можуть відібрати, якщо особа не змогла вчасно повідомити Пенсійний фонд про власне працевлаштування на роботу. Те ж саме стосується поновлення бізнесової діяльності. Рано чи пізно фахівці під час моніторингу через різні державні реєстри довідаються про цю обставину і матимуть право вимагати повернення нарахованих коштів. Однак щомісячне відрахування не зможе перевищувати вищевказаної частки.

"Може бути відраховано не більше 20% пенсії. Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Коли можна втратити до 50% пенсії

Як зазначають юристи, до 50% можуть відібрати за умови надміру виплачених пенсій у випадках допущення зловживань з боку пенсіонера. Гроші стягнуть за такої необхідності:

на утримання членів родини (аліменти);

на покриття збитку від розкрадання майна компаній;

на відшкодування збитку, завданого каліцтвом чи іншої завданої шкоди здоров’ю, а також через смерть потерпілого;

на повернення отриманої зайвої суми заробітної плати у випадках, передбачених законом.

Коли можуть припинити нарахування пенсій

Також за законодавством, нарахування пенсій для громадян можуть припинити, якщо довго не знімати гроші з пенсійної картки.

Виплати призупинять, якщо упродовж 180 днів не здійснювалося розрахункових операцій за карткою.

Проте нарахування коштів можна поновити, якщо особисто звернутися в органи Пенсійного фонду.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також повідомляли, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.