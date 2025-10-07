Пенсии в Украине — кому начислят страховой стаж в двойном размере

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает начисление страхового стажа для некоторых граждан в двойном размере. Правом на оформление пенсии раньше других наделены граждане, которые работают на вредной, опасной и экстремальной работе.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому из украинцев считают страховой стаж в двойном размере

Соответствующий вопрос регулируют нормы ст. 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В этом году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, ведь минимальный стаж для выхода на пенсию зависит от возраста и года выхода на заслуженный отдых. Показатель ежегодно повышается на 12 месяцев для того, чтобы на 2028 год выйти на 35 лет. Однако те, кто имеют меньший стаж, смогут оформить пенсию позже:

в 63 года — 22 года страхового стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Некоторые работники, работа которых считается вредной, опасной или экстремальной, смогут выйти на пенсию раньше, ведь стаж для них считается как за два. Претендовать на такие условия смогут граждане, которые заняты:

на работах с особо вредными условиями, связанные с высоким уровнем шума, вибрации, токсичности или радиации;

на подземных работах на шахтах/подземках/рудниках/подземных коммуникациях;

работа в медицинских учреждениях, где существует повышенный уровень риска (психиатрические/инфекционные медучреждения);

военная служба в условиях участия в боевых действиях, АТО, выполнении особо опасных задач;

работа в зоне чрезвычайных ситуаций;

работа в экстремальных климатических условиях (на высокогорье, Крайнем Севере);

работа на флоте в длительных рейсах.

Как украинцам оформить двойной стаж

Согласно правилам, если граждане проработали десять лет во вредных условиях, стаж засчитают за 20 лет, что позволит раньше оформить пенсию.

Для подтверждения права на двойной стаж работник должен предоставить в Пенсионный фонд пакет документов в виде:

трудовой книжки с записями, где указана занимаемая должность и время работы;

справки от работодателя, где указана специфика работ;

выписок из нормативных актов/других документов, если условия труда были изменены в течение этого периода.

Напомним, украинцам, которые имеют превышенные нормы стажа, предусмотрена доплата. Так, за каждый дополнительный год сверх нормы гарантируют начисление 1% к размеру пенсии.

Еще писали, кому в Украине предоставляют доплату к пенсии в 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такие условия предусмотрены для некоторых военных.