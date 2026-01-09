Задержки в начислении пенсии — перечень причин и куда обращаться

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году некоторым украинским гражданам могут задерживать начисление пенсии. Проблемы со своевременным получением социальных выплат могут возникнуть по разным причинам, однако на такие случаи предусмотрены алгоритмы восстановления права на средства.

Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Причины задержки пенсий украинцам в 2026 году

По данным ПФУ, с января прекращение начисления пенсии может касаться внутренних переселенцев, которые в конце прошлого года не выполнили требование идентификации и не подали информацию о неполучении выплат от РФ.

Также существуют и другие причины потери права на собственные средства. В основном ПФУ может прекращать начисления по итогам усиленного мониторинга и выявления:

Недостоверной информации, указанной в документах для назначения пенсии; Выезда гражданина за границу на постоянное проживание, где не действуют специальные международные соглашения; Исчезновения человека без вести/установления такого статуса при особых обстоятельствах; Отсутствия движения средств на карте не менее шести месяцев подряд.

Кроме того, может просто закончиться срок действия банковской карты. Проверить это можно в приложении банка или, прочитав информацию на пластиковой карте. В таком случае следует обновить карту, обратившись в отделение банка.

Как действовать в случае задержки пенсии

Если пенсионеры-переселенцы столкнулись с прекращением начисления пенсии или блокировкой средств на счете, то должны подтвердить свою личность, пройдя процедуру идентификации.



Сделать это можно онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда или через видеосвязь с представителем ПФУ. Также можно обратиться лично в отделение банка или в дипломатические представительства за рубежом.

Если выплаты были прекращены, а видеоидентификация была пройдена и со сроком действия карты все в порядке, то гражданин должен обратиться в ПФУ для уточнения причин. Также можно направить в фонд заявление и необходимые документы с просьбой восстановления начисления пенсии.

В случае появления проблем по пенсионным выплатам граждане могут обратиться в контакт-центр:

0 800 503 753 (звонки бесплатные);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

