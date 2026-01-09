Затримки в нарахуванні пенсії — перелік причин та куди звертатися

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році деяким українським громадянам можуть затримувати нарахування пенсії. Проблеми з вчасним отриманням соціальних виплат можуть виникнути з різних причин, однак на такі випадки передбачені алгоритми відновлення права на кошти.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Причини затримки пенсій українцям у 2026 році

За даними ПФУ, з січня припинення нарахування пенсії може стосуватися внутрішніх переселенців, які наприкінці минулого року не виконали вимогу ідентифікації та не подали інформацію про неотримання виплат від РФ.

Також існують й інші причини втрати права на власні кошти. В основному ПФУ може припиняти нарахування за підсумком посиленого моніторингу та виявлення:

Недостовірної інформації, вказаної в документах для призначення пенсії; Виїзду громадянина за кордон на постійне проживання, де не діють спеціальні міжнародні угоди; Зникнення людини безвісти/встановлення такого статусу за особливих обставин; Відсутність руху коштів на картці щонайменше шість місяців поспіль.

Окрім того, може просто закінчитися термін дії банківської картки. Перевірити це можна у застосунку банку чи, прочитавши інформацію на пластиковій картці. У такому разі слід поновити карту, звернувшись до відділення банку.

Як діяти у разі затримки пенсії

Якщо пенсіонери-переселенці зіткнулися з припиненням нарахування пенсії чи блокуванням коштів на рахунку, то мають підтвердити власну особу, пройшовши процедуру ідентифікації.



Зробити це можна онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або через відеозв’язок з представником ПФУ. Також можна звернутися особисто до відділення банку чи до дипломатичних представництв за кордоном.

Якщо виплати було припинено, а відеоідентифікацію було пройдено й з терміном дії карти все гаразд, то громадянин має звернутися до ПФУ для уточнення причин. Також можна надіслати до фонду заяву та необхідні документи з проханням відновлення нарахування пенсії.

У разі появи проблем щодо пенсійних виплат громадяни можуть звернутися до контакт-центру:

0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

