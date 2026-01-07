Пенсия окажется меньше — что грозит работающим пенсионерам в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста не всегда является гарантией финансовой выгоды. В частности, в 2026 году украинские граждане, которые будут работать на пенсии, не будут иметь права на часть повышений.

Соответствующие ограничения предусмотрены нормами закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выгоды от отсрочки выхода на пенсию

Законодательные нормы поощряют граждан продолжать активную деятельность, даже достигнув пенсионного возраста. В частности, мотивацией является возможность повысить общий размер пенсии.

На случай отсрочки оформления выплат на заслуженном отдыхе предусмотрен специальный подход для начисления доплат.

Так, в случае продолжения работы каждый полный дополнительный месяц будет повышать размер пенсии на 0,5-0,75%.

Если отсрочка пенсии составит до 60 месяцев, то за каждый год предусматривается надбавка к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года — 12% (0,5 х 24). Отложение выхода на пенсию на шесть лет (в 72 месяца) увеличит размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Однако соответствующее повышение не сможет компенсировать полноценно потери, которые возникнут для граждан, продолжающих работать.

Потери из-за продолжения работы на пенсии

Согласно законодательным нормам, если человек изъявит желание в дальнейшем работать, а не оформлять пенсию, то ему приостановят начисление индексации и выплату ряда надбавок, гарантированных государством для неработающих пенсионеров.

По информации экспертов профильного издания "На пенсии", финансовые последствия для работающих пенсионеров могут быть ощутимыми. В частности, если пенсионер с пенсией 7 тыс. грн отложит выход на заслуженный отдых на пять лет, то за этот период он может недополучить около 400 тыс. грн.

Даже после осуществления перерасчета, когда пенсия повысится до около 10 тыс. грн, компенсация утраченных финансов продлится почти 12 лет.

Эксперты отмечают, что отсрочка выхода на пенсию обеспечит дополнительный доход в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной — финансовый баланс может оказаться отрицательным.

В 2026 году коэффициент индексации пенсий еще неизвестен, а в прошлом году составлял 11,5%.

