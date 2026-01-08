Доплаты для пенсионеров 2026 — сколько получат те, кому 70+

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 год в государственном бюджете на пенсионные расходы заложили на 123 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (1 027 млрд грн), что будет предусматривать повышение минимальных выплат и осуществление индексации, а также увеличение различных доплат и надбавок. Известно, какие будут размеры "возрастных надбавок" для граждан, кому за 70 лет.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Госбюджете-2026".

Увеличение доплат к пенсиям в 2026 году

Согласно показателям, заложенным в бюджет на текущий год, в Украине будет действовать повышенный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в эту категорию входят пенсионеры по возрасту и по инвалидности).

Если в предыдущие два года он составлял 2 361 грн, то в 2026 году — 2 595 грн. Правительство взяло за основу прогноз по росту потребительских цен в этом году на 9,9%. Учитывая это, вырастут некоторые надбавки к пенсиям, которые привязаны к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время "возрастные надбавки" в 2026 году, предусмотренные для граждан с 70 лет, останутся на прежнем уровне. Такие ежемесячные компенсационные выплаты установили несколько лет назад и пересматривали только один раз.

Кто получит надбавки "за возраст" и размеры

Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, достигшим 70, 75 или 80 лет, будут устанавливаться и выплачиваться с даты достижения указанного возраста, независимо от:

вида получаемой пенсии гражданином;

закона, согласно которому назначена пенсия;

продолжительности страхового стажа и самого факта работы.

Компенсационные выплаты начислят в пределах указанного размера в зависимости от возраста:

300 грн предоставят гражданам в возрасте от 70 и до 75 лет; 450 грн начислят лицам в возрасте от 75 до 80 лет; 570 грн назначат гражданам в возрасте от 80 лет и выше.

Основное условие такой выплаты — размер пенсии не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Доплаты будут начисляться сразу после даты достижения гражданином конкретного возраста ежемесячно вместе с основной частью пенсии. Право на выплату наступит не с начала календарного месяца, а с даты дня рождения. В частности, в январе 2026 года такие компенсации не будут требовать личного обращения граждан, а будут начислены автоматически.

