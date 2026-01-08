Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в 2026 году — какие надбавки предусмотрены тем, кому 70+

Пенсии в 2026 году — какие надбавки предусмотрены тем, кому 70+

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 06:10
Доплаты для пенсионеров 2026 — сколько получат те, кому 70+
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 год в государственном бюджете на пенсионные расходы заложили на 123 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (1 027 млрд грн), что будет предусматривать повышение минимальных выплат и осуществление индексации, а также увеличение различных доплат и надбавок. Известно, какие будут размеры "возрастных надбавок" для граждан, кому за 70 лет.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Госбюджете-2026".

Реклама
Читайте также:

Увеличение доплат к пенсиям в 2026 году

Согласно показателям, заложенным в бюджет на текущий год, в Украине будет действовать повышенный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в эту категорию входят пенсионеры по возрасту и по инвалидности).

Если в предыдущие два года он составлял 2 361 грн, то в 2026 году — 2 595 грн. Правительство взяло за основу прогноз по росту потребительских цен в этом году на 9,9%. Учитывая это, вырастут некоторые надбавки к пенсиям, которые привязаны к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время "возрастные надбавки" в 2026 году, предусмотренные для граждан с 70 лет, останутся на прежнем уровне. Такие ежемесячные компенсационные выплаты установили несколько лет назад и пересматривали только один раз.

Кто получит надбавки "за возраст" и размеры

Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, достигшим 70, 75 или 80 лет, будут устанавливаться и выплачиваться с даты достижения указанного возраста, независимо от:

  • вида получаемой пенсии гражданином;
  • закона, согласно которому назначена пенсия;
  • продолжительности страхового стажа и самого факта работы.

Компенсационные выплаты начислят в пределах указанного размера в зависимости от возраста:

  1. 300 грн предоставят гражданам в возрасте от 70 и до 75 лет;
  2. 450 грн начислят лицам в возрасте от 75 до 80 лет;
  3. 570 грн назначат гражданам в возрасте от 80 лет и выше.

Основное условие такой выплаты — размер пенсии не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Доплаты будут начисляться сразу после даты достижения гражданином конкретного возраста ежемесячно вместе с основной частью пенсии. Право на выплату наступит не с начала календарного месяца, а с даты дня рождения. В частности, в январе 2026 года такие компенсации не будут требовать личного обращения граждан, а будут начислены автоматически.

Ранее мы писали, что в этом году пенсионеры могут получить 2 тыс. грн по новой госпрограмме. Средства предоставят на осуществление необходимых медобследований.

Еще мы рассказывали, что с января некоторым пенсионерам могут уменьшить или приостановить начисление выплат. Такие ограничения могут коснуться граждан, которые официально работают, а также переселенцев.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации