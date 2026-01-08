Доплаты для пенсионеров 2026 — сколько получат те, кому 70+

Пенсии в 2026 году — какие надбавки предусмотрены тем, кому 70+
В 2026 год в государственном бюджете на пенсионные расходы заложили на 123 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом (1 027 млрд грн), что будет предусматривать повышение минимальных выплат и осуществление индексации, а также увеличение различных доплат и надбавок. Известно, какие будут размеры "возрастных надбавок" для граждан, кому за 70 лет.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон "О Госбюджете-2026".
Увеличение доплат к пенсиям в 2026 году
Согласно показателям, заложенным в бюджет на текущий год, в Украине будет действовать повышенный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в эту категорию входят пенсионеры по возрасту и по инвалидности).
Если в предыдущие два года он составлял 2 361 грн, то в 2026 году — 2 595 грн. Правительство взяло за основу прогноз по росту потребительских цен в этом году на 9,9%. Учитывая это, вырастут некоторые надбавки к пенсиям, которые привязаны к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
В то же время "возрастные надбавки" в 2026 году, предусмотренные для граждан с 70 лет, останутся на прежнем уровне. Такие ежемесячные компенсационные выплаты установили несколько лет назад и пересматривали только один раз.
Кто получит надбавки "за возраст" и размеры
Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, достигшим 70, 75 или 80 лет, будут устанавливаться и выплачиваться с даты достижения указанного возраста, независимо от:
- вида получаемой пенсии гражданином;
- закона, согласно которому назначена пенсия;
- продолжительности страхового стажа и самого факта работы.
Компенсационные выплаты начислят в пределах указанного размера в зависимости от возраста:
- 300 грн предоставят гражданам в возрасте от 70 и до 75 лет;
- 450 грн начислят лицам в возрасте от 75 до 80 лет;
- 570 грн назначат гражданам в возрасте от 80 лет и выше.
Основное условие такой выплаты — размер пенсии не должен превышать 10,34 тыс. грн.
Доплаты будут начисляться сразу после даты достижения гражданином конкретного возраста ежемесячно вместе с основной частью пенсии. Право на выплату наступит не с начала календарного месяца, а с даты дня рождения. В частности, в январе 2026 года такие компенсации не будут требовать личного обращения граждан, а будут начислены автоматически.
Ранее мы писали, что в этом году пенсионеры могут получить 2 тыс. грн по новой госпрограмме. Средства предоставят на осуществление необходимых медобследований.
Еще мы рассказывали, что с января некоторым пенсионерам могут уменьшить или приостановить начисление выплат. Такие ограничения могут коснуться граждан, которые официально работают, а также переселенцев.
Читайте Новини.LIVE!