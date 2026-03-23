Минимальная пенсия в 13 000 грн: ПФУ гарантирует новые суммы с марта

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В марте 2026 года украинское законодательство предусматривает для нескольких социальных групп граждан право на существенно более высокие пенсионные выплаты в около 13 000 грн. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уточнил, кто может претендовать на такую гарантированную минимальную сумму.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Реклама

Кому предусмотрено право на повышенные пенсии с марта

По данным Пенсионного фонда, весной повысилась минимальная пенсионная выплата для нетрудоспособных граждан, которые потеряли членов семьи, защищавших страну. Также большие суммы выплат предоставят детям таких граждан, если им вместо пенсии предоставляется госпомощь.

Реклама

В 2025 году такой категории лиц минимально гарантированная сумма составляла около 8 000 грн. С марта 2026 года размер выплаты подняли до 12 810 грн.

Такая минимальная пенсионная выплата будет предоставлена для каждого нетрудоспособного члена семьи: для родителей, жены, мужа, а также для ребенка погибшего.

Реклама

Выросла и минимальная сумма выплат для родных погибших защитников, если пенсия назначена для двух и более членов семьи, за исключением нетрудоспособных родителей, жены или мужа, а соцпомощь — для двух и более детей погибших.

В таком случае минимальный размер выплаты должен составлять не менее 10 020 грн для каждого члена семьи. В прошлом году начисляли для таких лиц по 6 100 грн.

Реклама

Начиная с марта 2027 года, гарантированные суммы будут подлежать ежегодной индексации.

Правила оформления гарантированных пенсий

По данным ПФУ, предусматривается автоматическое повышение пенсионных выплат, без необходимости в дополнительном обращении граждан.

Реклама

Если такие выплаты нужно оформить впервые, то заранее надо собрать документы, подтверждающие родственные связи с погибшим защитником, и, соответственно, право на господдержку. А именно:

заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца;

украинский паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти военнослужащего;

справка из воинской части, где служил погибший, выписка из приказа об обстоятельствах смерти;

справка о составе семьи/другие документы, подтверждающие пребывание на содержании;

реквизиты банковского счета.

Если смерть наступила в связи с ранением, контузией или увечьем, полученным во время боевых действий, то потребуют дополнительно акт расследования несчастного случая.

Пакет документов нужно подать либо лично, либо через портал е-услуг ПФУ или Центр предоставления административных услуг.

Частые вопросы

Какие еще есть государственные гарантии для родных погибших

Нормы законодательства предусматривают для таких граждан, кроме ежемесячных пенсий, право на разовую финпомощь. Речь идет о выплате 15 млн грн (500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

Оформить компенсацию можно через ТЦК или структуры, где нес службу погибший (ГУР, СБУ, НГУ). Сначала выплачивается 20% от суммы, а остальное делят на равные части в течение нескольких месяцев.

Предусмотрены ли медицинские льготы родным погибших защитников

По нормам законодательства, такая категория граждан может получить право на бесплатные лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей, бесплатное первоочередное зубопротезирование, ежегодное медобследование, первоочередное обслуживание в медучреждениях, аптеках и госпитализацию.