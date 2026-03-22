Некоторые украинцы получат прибавку в 25% к пенсии: как оформить

Человек держит денежные купюры.

В 2026 году государство продолжает предоставлять дополнительные пенсионные преференции отдельным категориям граждан. В частности, известно, кто может рассчитывать на особые правила оформления выплат в виде досрочного выхода на пенсию и надбавки в 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому государство предоставляет доплату к пенсии в 25%

По данным ПФУ, граждане могут претендовать на дополнительную ежемесячную доплату на заслуженном отдыхе при наличии статуса Участника боевых действий (УБД).

Вопрос предоставления выплат для этой категории граждан регулирует ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ей, к пенсиям УБД, в отличие от выплат для простых граждан, дополнительно назначают следующие надбавки:

доплату в 25% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году минимум составляет 2595 грн, поэтому размер равен 648 грн);

целевая денежная помощь на проживание в сумме 40 грн;

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если пенсия вместе с надбавками, доплатами, повышениями и суммой индексации не превышает 5 528 грн.

Условия выхода на пенсию участников боевых действий

Также среди других выгод обладателей статуса УБД — возможность раньше выйти на пенсию по возрасту. Согласно действующим нормам, таким правом можно воспользоваться при следующих условиях:

Для мужчин при достижении 55 лет и наличии не менее 25 лет страхового стажа; Для женщин при достижении 50 лет и наличии страхового стажа минимально 20 лет.

Конечный размер пенсий участников боевых действий может отличаться, ведь зависит от общего размера стажа и полученного дохода, с которого были уплачены взносы в ПФУ.

Частые вопросы

Какие правила оформления пенсии УБД

Для граждан со статусом УБД предусмотрены стандартные требования для оформления пенсии, за исключением подачи дополнительных документов. Для назначения пенсии необходимо обратиться в любое отделение Пенсионного фонда. Также заявку можно подать дистанционно на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Среди обязательных документов: паспорт, идентификационный код, трудовая книжка или документы о военной службе, справка о зарплате, удостоверение УБД, справка об участии в обороне страны из-за агрессии РФ, фото.

Какая минимальная пенсия для УБД

В 2026 году размер минимальной пенсионной выплаты для участников боевых действий в Украине вырос до 5449 грн. В прошлом году пенсия УБД составляла 4958 грн.

Сумма основывается на 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если расчетный размер пенсии окажется меньше, то государство должно доплатить разницу путем начисления адресной помощи.